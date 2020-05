Jelena Ilic, compagna Fabio De Luigi/ “L’ho incontrata quando avevo 31 anni e…”

Pubblicità

Jelena Ilic è la compagna storica di Fabio De Luigi: i due stanno insieme da tanto tempo, ma sono rare le occasioni in cui il comico ha rilasciato qualche dichiarazione sulla donna della sua vita. “Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici”, ha detto l’attore tempo fa a Vanity Fair, “Lei, che è serbocroata, viveva in Romagna da cinque anni; non ci siamo più lasciati e condividiamo tutto, anche le scelte professionali”. Poi la famiglia si è allargata e sono arrivati i figli. In particolare la seconda, la femminuccia è riuscita a minare l’equilibrio della coppia. “Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito: la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà”, ha aggiunto.

Jelena Ilic, compagna Fabio De Luigi: nessuna traccia sui social

Oggi, lunedì 25 maggio 2020, Fabio De Luigi, compagno di Jelena Ilic, sarà uno dei protagonisti che vedremo a Facciamo che io ero… un’altra volta, in onda in replica nel prime-time di Rai 2. “Com’è, come non è, c’è sempre troppa trama“, scrive su Twitter l’attore condividendo uno stacchetto del programma in cui si trova al fianco di Virginia Raffaele. Nessuna traccia di Jelena invece, nemmeno negli altri canali social del compagno. Sintomo di massima riservatezza, come è sempre stato. Per trovare foto mondane della coppia infatti bisogna fare salti all’indietro di molti anni.



