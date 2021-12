Jelena Ilic, Dino, Lola: moglie, figli Fabio De Luigi/ Colpo di fulmine a cena, poi..

Jelena Ilic è la moglie del celebre attore comico Fabio de Luigi. I due si sono innamorati alla fine degli anni novanta e dopo pochi anni hanno messo al mondo i loro due figli, Dino nel 2007 e Lola nel 2011. La coppia è innamoratissima, nonostante siano passati vent’anni dal loro primo incontro. All’epoca Fabio de Luigi aveva trentuno anni, per puro caso incontrò Jelena ad una cena tra amici.

In quell’occasione scattò immediatamente un interesse reciproco, trasformatosi subito dopo in una relazione seria e duratura. Il classico colpo di fulmine, verrebbe da dire. Ma chi è e di cosa si occupa Jelena Ilic? Andiamo subito a scoprirlo. Innanzitutto, la donna ha origini serbo-croate, come facilmente intuibile dal nome, ma è arrivata in Italia da bambina, andando a vivere in Romagna.

Jelena Ilic, la storia d’amore con Fabio de Luigi e la nascita dei figli

Come dicevamo, dalla storia d’amore tra Jelena e Fabio de Luigi sono nati due figli: Dino e Lola. La loro unione sentimentale per un periodo è sbocciata anche in una sorta di partnership lavorativa. Infatti quando l’attore collaborava con la Gialappa’d Band negli anni ’90, la donna era entrata a far parte dei programmi del trio. La stima che Fabio e Jelena provano l’uno nei confronti dell’altro li ha portati a costruire una storia d’amore fortissima e molto solida. Così, anche dopo tanti anni, la loro relazione si rinnova felicemente giorno dopo giorno.

