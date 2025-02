Mercedesz Henger sarà ospite nel salotto di Verissimo per tornare a parlare della sua vita e dei nuovi suoi progetti. In passato l’influencer, figlia dell’ex attrice hard Eva Henger, aveva più volte rivelato alcuni particolari del suo passato, alcuni anche dolorosi come ad esempio la scoperta del nome del suo padre biologico, Jelinek, un uomo con cui sua madre ebbe una relazione in Ungheria ma che se ne andò poco dopo la sua nascita. Una notizia sconvolgente che le fu data all’età di 17 anni, dopo la richiesta di riconoscimento da parte di Riccardo Schicchi, produttore e marito di Eva che prima di quel momento credeva fosse a tutti gli effetti il suo vero papà che l’aveva cresciuta con affetto senza farle mancare mai nulla.

Mercedesz ha raccontato più volte la storia del suo passato e di un tentato riavvicinamento con il genitore che nel frattempo si era ricostruito una nuova vita in Germania, affermando che proprio questa esperienza l’aveva portata a decidere di non avere più alcun tipo di rapporto con lui e ribadendo che l’unica figura paterna della sua vita restava solo Schicchi.

Jelinek, il nome del padre biologico di Mercedesz Henger è emerso nella vita dell’influencer a 17 anni, quando sua madre Eva decise di raccontarle la vera storia di quando rimase incinta dell’uomo con il quale aveva una relazione in Ungheria all’età di 18 anni. La notizia poi successivamente fu rivelata dalla modella nel corso di una intervista alla trasmissione di Barbara D’Urso, poi criticata dalla mamma perchè disse che non era stata rispettata la volontà di Schicchi, che non voleva si sapesse pubblicamente la verità, visto l’impegno che aveva dedicato nel crescere Mercedesz come una figlia.

Nella stessa occasione la ragazza raccontò anche l’unico contatto che ebbe con Jelinek, una conversazione al telefono poco prima di partire per studiare in Inghilterra, che fu alquanto imbarazzante. “Mia madre mi ha dato il telefono in mano, abbiamo un attimo parlato e mi ha detto che parlavo malissimo ungherese e poi mi dice ‘Ho saputo che stai andando in Inghilterra, ma io non ho soldi da darti eh“, raccontò a Live, aggiungendo anche “da quel momento non ho avuto più la curiosità di incontralo e conoscerlo, è una persona che si non è mai interessata a me”.