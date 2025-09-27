Jelinek, padre biologico di Mercedesz Henger, chi è: ex fidanzato di Eva Henger, ha riconosciuto la figlia senza mai avere contatti con lei

Solamente qualche anno fa si è diffusa la notizia che il padre biologico di Mercedesz Henger non fosse Riccardo Schicchi. Nonostante a lungo si fosse pensato che il regista e fotografo attivo nel mondo hard fosse appunto il papà di Mercedesz, in realtà il padre biologico della figlia di Eva Henger non è lui, ma un suo ex fidanzato. Si chiama Jelinek, infatti, l’ex compagno di Eva Henger, con il quale è stata per diversi anni e con il quale ha concepito la sua prima figlia, nata nel 1991, qualche mese dopo che la loro storia era già finita. Eva Henger, poco dopo la scoperta della gravidanza, si è legata a Riccardo Schicchi, che aveva già conosciuto qualche anno prima in Italia, quando era giovanissima. Insieme i due hanno cresciuto Mercedesz, che ha parlato solo una volta con il suo padre biologico.

Chi è Daniela Marzulli, la moglie di Martin Castrogiovanni/ "Conosciuti in videochiamata, l'ho capito subito"

Jelinek, padre biologico di Mercedesz Henger: “Non si è mai interessato a me”

Si chiama Jelinek il padre biologico di Mercedesz Henger: nonostante inizialmente l’uomo avesse riconosciuto la figlia per evitare il carcere in seguito a guai giudiziari, non ha mai avuto niente a che fare con la figlia. Mercedesz, infatti, è cresciuta solamente con la mamma e con Riccardo Schicchi, che per lei è sempre stato il suo vero papà. Solamente in un’occasione la ragazza si è trovata a parlare al telefono con l’uomo: “Mia madre mi ha dato il telefono in mano, abbiamo un attimo parlato e mi ha detto che parlavo malissimo ungherese e poi mi dice ‘Ho saputo che stai andando in Inghilterra, ma io non ho soldi da darti eh’“.

Genitori Francesco Acerbi, chi sono: "Mio padre era il mio vero eroe"/ "Mi hanno spinto a giocare"

Dopo quel contatto telefonico, nel quale l’uomo si è dimostrato totalmente disinteressato alla figlia, Mercedesz Henger non ha più provato ad incontrare il papà, continuando a ritenere Riccardo Schicchi il suo vero padre.