Jemma Powell, chi è moglie Jack Savoretti/ L’artista: “non riuscivo a vedere il futuro senza di lei”

Jemma Powell e Jack Savoretti: il primo incontro

Jemma Powell è la moglie di Jack Savoretti, il cantautore britannico protagonista al Festival di Sanremo 2024 durante la serata delle cover e dei duetti di venerdì 9 febbraio 2024. Il cantautore inglese, infatti, è stato scelto da Diodato per interpretare il brano “Amore che vieni” di Fabrizio De Andrè. Ad accompagnarlo al Festival di Sanremo ci sarà sicuramente la moglie Jemma Powell, attrice britannica di successo che ha recitato in “Alice in Wonderland” e nella serie “Diavoli”. Un grande amore quello nato tra i due, anche se come in tutte le coppie non sono mancati i momenti di difficoltà; i cosiddetti up & down che la coppia ha saputo affrontare e superare. “Noi eravamo stati insieme ma poi c’eravamo lasciati” ha detto il cantautore durante l’ultima intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin rivelando – “ho scoperto che non riuscivo a vedere il futuro senza di lei. Lei era arrabbiata con me. L’ho supplicata, le ho dato un appuntamento per la settimana dopo ad un museo: ‘Sarò lì ad aspettarti'”.

Quella sera però Jemma ha preferito uscire con un altro, ma Jack non si è mai arresto. Il cantante ha continuato sempre a credere al suo amore arrivando perfino a comprarle l’anello. “Io non riuscivo più ad aprire bocca, lei ha preso la scatola, l’ha aperta ed ha detto di sì. E’ stato meglio di un film” – ha raccontato.

Chi è Jemma Powell, la moglie di Jack Savoretti

L’incontro tra Jemma Powell e Jack Savoretti ha sicuramente lasciato il segno. “Quando ho incontrato mia moglie Jemma, quando sono nati i nostri figli Connie e Winter, è stato come se si fosse acceso dal niente un abat-jour e poi due lanterne mai scoperte prima: nuove, accecanti, con il loro cono d’ombra che si apre più esteso sempre proprio dove c’è maggiore luce” – ha raccontato l’artista in una intervista rilasciata a Vanity Fair. Dopo quel momento ha dedicato l’intero album “Sleep No More” alla donna della sua vita. Ma chi è Jemma Powell? Dopo il debutto sul grande schermo nel film “The Hole” di Nick Hamm, l’attrice si è fatta notare nei panni di Margaret, sorella di Alice in Alice in Wonderland, ma anche in tanti altri titoli di successo.

Classe 1980, Jemma è nata il 25 luglio in Inghilterra sotto il segno zodiacale del Leone. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola drammatica di Oxford e aver frequentato la Farlington School di Horsham debutta prima nel cinema e poi in tv. Tra i suoi titoli segnaliamo anche: Angel – La vita, il romanzo, Alice in Wonderland dove ha interpretato Margaret, sorella di Alice, The Seasoning House e Closed Circuit.











