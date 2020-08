Jemma Powell, moglie Jack Savoretti/ Il cantante: “Ecco cosa ho scoperto su di lei”

Jemma Powell è il grande amore di Jack Savoretti, anche se l’artista ha dovuto affrontare anche una frattura prima di comprendere il valore del loro rapporto. “Ho scoperto che non riuscivo più a vedere un futuro senza di lei”, ha detto Savoretti tempo fa a Verissimo, “lei era arrabbiata con me. L’ho supplicata, le ho dato un appuntamento per la settimana dopo ad un museo: ‘Sarò lì ad aspettarti’“. Le cose non sono andate come previsto: la Powell era a cena con un altro e Jack non si è dato per vinto. Le ha comprato un anello e le ha chiesto di sposarlo. A sorpresa, Jemma ha detto di sì, ma solo dopo averlo sgridato per diverse ore ed averlo lasciato persino senza parole. Lei, attrice britannica più che conosciuta, ha ottenuto un’estrema visibilità grazie al film Alice in Wonderland diretto da Tim Burton. “Quando ho incontrato mia moglie Jemma”, ha dichiarato il cantautore tempo fa a Vanity Fair, “quando sono nati i nostri figli (Connie e Winter) è stato come se si fosse acceso dal niente un abat-jour, e poi due lanterne mai scoperte prima: nuove, accecanti, con il loro cono d’ombra che si apre più esteso sempre proprio dove c’è maggiore luce”.

Jemma Powell, moglie Jack Savoretti: una musa ispiratrice per l’artista

Jemma Powell è la musa che ha ispirato uno dei dischi più iconici del marito Jack Savoretti, Sleep No More. La moglie e il cantautore hanno scelto di vivere nell’Oxfordshire da diverso tempo, assieme ai due figli nati dal loro matrimonio. Non si conosce però la località precisa in cui si trova la loro casa e data la popolarità di entrambi non c’è da stupirsene. Intanto lei continua a condividere i suoi dipinti con tutti i fan che la seguono su Instagram. Jemma ha un vero talento per i dipinti e non manca mai di riempire il suo profilo con i suoi lavori. “Formentera 2020″, scrive in uno degli ultimi post, “è bello stare in questo giardino spagnolo e sentire il calore sulla mia pelle, ascoltare i grilli tutto intorno e in lontananza il fragore delle onde”. Clicca qui per leggere il post di Jemma Powell. Tramite Stories invece l’attrice britannica ci regala qualche scatto privato: i suoi piedi immersi nell’acqua del mare, uno dei momenti che aspettava da tempo, e il cumulo di sandaletti e scarpe di tutta la famiglia, adagiato alla rinfusa sulla sabbia bruna. Oggi, sabato 8 agosto 2020, Jack Savoretti sarà presente nella prima serata di Rai 1 grazie a Una storia da cantare, in replica. Come abbiamo appena visto, i due in realtà si trovano a Formentera per affrontare le tanto attese vacanze, ma presto potrebbero decidere di tornare in Italia per fare una piccola incursione lavorativa.

