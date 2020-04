JEMMA POWELL, MOGLIE JACK SAVORETTI/ “La nostra storia d’amore meglio di un film”

Pubblicità

Jemma Powell è il grande amore di Jack Savoretti, il cantautore anglogenovese che sta riscuotendo da tempo un forte successo nel nostro Paese, anche se il loro fidanzamento ha avuto degli alti e bassi, culminati poi con le tante attese nozze. “Noi eravamo stati insieme ma poi c’eravamo lasciati”, ha svelato l’artista a Silvia Toffanin, “e ho scoperto che non riuscivo a vedere il futuro senza di lei. Lei era arrabbiata con me. L’ho supplicata, le ho dato un appuntamento per la settimana dopo ad un museo: ‘Sarò lì ad aspettarti'”. Solo che Jemma si è fatta trovare a cena con un altro, ma Jack ha deciso di portare avanti il suo piano. Dopo aver comprato un anello, ha parlato per ore con la fidanzata, che lo ha sgridato per tutto il tempo. “Io non riuscivo più ad aprire bocca”, ha aggiunto, “lei ha preso la scatola, l’ha aperta ed ha detto di sì. E’ stato meglio di un film“. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Jack Savoretti sarà uno degli ospiti che vedremo nel pomeriggio di Canale 5 grazie a Verissimo – Le Storie. Un piccolo retroscena che sarà piaciuto anche ai fan dell’attrice britannica, indimenticabile nel ruolo di Margaret in Alice in Wonderland di Tim Burton. “Quando ho incontrato mia moglie Jemma, quando sono nati i nostri figli [Connie e Winter, ndr], è stato come se si fosse acceso dal niente un abat-jour”, ha detto tempo fa Savoretti a Vanity Fair, “e poi due lanterne mai scoperte prima: nuove, accecanti, con il loro cono d’ombra che si apre più esteso sempre proprio dove c’è maggiore luce”. Ed è a lei che il cantautore ha deciso di dedicare l’album Sleep No More, dal titolo omonimo rispetto a una delle sue canzoni più famose.

Jemma Powell ricorda i “bei tempi”

Jemma Powell è ritornata sul piccolo schermo italiano, e il merito è della serie tv Diavoli che Sky Atlantic sta trasmettendo in questi giorni, con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Lei, biondissima e con il pancione finto, interpreta Claire Stuart, la moglie di un funzionario di banca che fa da cardine alla trama. “Lavorare fra Roma e Londra con un cast e una troupe meravigliosi è stata davvero un’esperienza indimenticabile”, ha scritto su Instagram in questi giorni, “sono così orgogliosa”. Nelle foto che ha scelto di allegare, la vediamo fare un breve valletto con Dempsey, poi sorridente con Borghi e impegnata in qualche scena della serie tv. Clicca qui per guardare le foto di Jemma Powell. Un’attrice piena di senso estetico, la moglie di Jack Savoretti, soprattutto se si pensa ai suoi quadri e cartoline. Una delle ultime a cui ha lavorato in questo periodo è legata a un ricordo dei tempi che furono, ovvero di quando il Coronavirus non aveva ancora messo in ginocchio il mondo e si poteva essere sereni con gli affetti più cari. “Quei momenti che a volte diamo per scontati”, scrive, “come stare dietro al mio bambino Winter e la mia dolce nipote Evie, mentre giocavano a Spilla la coda sull’unicorno durante la festa di compleanno di lei. Sono grata per questi ricordi oggi”.



