Jen Psaki, positiva al Covid (e vaccinata) portavoce Joe Biden/ “Ma ho sintomi lievi”

Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, è positiva al Covid. Alcuni membri della famiglia della giornalista, che è regolarmente vaccinata, erano risultati contagiati. Per questo motivo aveva dovuto rinunciare a partecipare al viaggio del presidente Joe Biden in Europa. L’ultimo incontro tra Jen Psaki e il presidente americano risale a martedì, ma sarebbe avvenuto all’esterno, con le mascherine e nel rispetto del distanziamento sociale. “Non ho avuto contatti stretti in persona col presidente o con alti dirigenti dello staff della Casa Bianca sin da mercoledì”, ha infatti precisato Jen Psaki.

G20 Roma: accordo su clima e dazi Ue-Usa/ Video conclusioni, Draghi: ripresa più equa

Inoltre, ha dichiarato di essere risultata negativa al test Pcr per quattro giorni dall’ultimo contatto; quindi, ha aggiunto che ha svelato la sua positività “per eccesso di trasparenza”. Jen Psaki ha anche fatto sapere che grazie alla vaccinazione anti Covid a cui si è sottoposta ha “sperimentato sintomi lievi” che le hanno consentito di continuare a lavorare da casa. Jen Psaki però non vede l’ora di “tornare a lavorare in persona”.

G20 ROMA, SUMMIT 30-31 OTTOBRE/ Video diretta: incontro Draghi-Erdogan, sul clima...

JEN PSAKI IN QUARANTENA, POI TEST RAPIDO…

La portavoce della Casa Bianca deve rispettare i dieci giorni di quarantena, ma potrà tornare a lavorare in presenza a pattò che il test rapido risulti negativo. Questo è, infatti, un requisito aggiuntivo della Casa Bianca, che tiene conto in primis delle direttive del Cdc. Ma è stato deciso per eccesso di prudenza. La Casa Bianca aveva annunciato giovedì mattina presto che Jen Psaki non sarebbe partita con Joe Biden al summit del G20 a Roma a causa di un’emergenza familiare. Quell’emergenza, ha detto domenica, era che i membri della sua famiglia erano risultati positivi al Covid.

BIDEN A ROMA/ Sapelli: la strategia anti-Cina degli Usa passa anche dall’Italia

Non è la prima addetta stampa della Casa Bianca a contagiarsi. Durante l’amministrazione Trump, prima che i vaccini fossero disponibile, Kayleigh McEnany – che l’ha preceduta – è risultata positiva insieme all’allora presidente Trump, alla moglie Melania Trump e a molti funzionari e collaboratori della Casa Bianca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA