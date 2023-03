Jena Malone choc: “Violentata da un collega durante Hunger Games”/ “Ho dovuto…”

Jena Malone, la gioia professionale sporcata dalla violenza: “Questa foto…”

La nota e amata serie cinematografica Hunger Games nelle ultime ore è finita al centro di un nuovo scandalo legato alle molestie sul set. Ad aver trovato il coraggio nel far luce sulla vicenda è stata Jena Malone, volto noto della saga. La giovane ha scritto un lungo e toccante post su Instagram dove ha svelato ai propri followers di essere stata vittima di violenza sul set della nota pellicola, peraltro da parte di un suo collega del quale però ha evitato di fare il nome. “Questa foto è stata scattata dopo aver terminato Hunger Games: il canto della rivolta – parte 2, ho dovuto salutare tutti…”

Will Smith/ "Sul set di Emancipation un attore bianco mi ha sputato due volte"

Inizia così il racconto di Jena Malone, partendo dal principio di quell’evento becero mai rivelato prima d’ora: “Stavamo girando in una bellissima tenuta di campagna francese e ho chiesto all’autista di lasciarmi uscire in questo campo in modo che potessi piangere e catturare questo momento. Il periodo trascorso a Parigi è stato molto complicato per me: stavo attraversando una rottura sentimentale e sono stata aggredita sessualmente da una persona con cui avevo lavorato“. E’ evidente il contrasto che vuole trasmettere Jena Malone: l’attrice sceglie una foto che dovrebbe raccontare la fierezza dell’ultimo progetto cinematografico, svelando però come dietro quell’immagine vi sia un’estrema sofferenza.

LE BUONE STELLE - BROKER/ Un bellissimo inno alla vita

Jena Malone, il suo appello denso di coraggio ed empatia: “Per favore, scrivetemi se avete bisogno…”

“Ero così piena di gratitudine per questo progetto, le persone con cui sono diventata amica e questa fantastica parte che ho avuto modo di interpretare. Un vorticoso mix di emozioni che sto imparando a gestire solo ora. Vorrei che non fosse legato a un evento così traumatico per me, ma immagino che questa sia la vera natura selvaggia della vita”. Da brividi il prosieguo del post di Jena Malone che, soffermandosi sulla grande opportunità lavorativa, sottolinea quanto quell’apice sarà irrimediabilmente accostato anche ad una sofferenza profonda.

Bohemian Rhapsody/ Il film su Freddy Mercury in onda oggi mercoledì 1 marzo su Rai 1

“Ho lavorato molto duramente per guarire e imparare come fare pace con la persona che mi ha violato e come fare pace soprattutto con me stessa… Sono pronta ad affrontarlo e rivendicare la gioia e la realizzazione che ho provato con Hunger Games”. Prosegue così Jena Malone, svelando di essere combattuta tra la sofferenza per quell’abuso e la gioia dell’esperienza forse più importante della sua carriera. Nel finire del discorso, rappresenta a pieno tutta la sua dignità di donna ferita aprendo le porte del conforto a chiunque stia affrontando le medesime paure e sofferenze: “Voglio dirvi che sono qui per chiunque abbia bisogno di parlare o di sfogarsi. Per favore, scrivetemi in direct se avete bisogno di uno spazio sicuro per essere ascoltati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA