Jenna Forti, figlia di Chico/ Video Le Iene: “Mio papà è innocente, lui…”

Jenna Forti a tutto tondo nella lunga intervista de Le Iene, in onda nello speciale dedicato a Chico Forti. La figlia del produttore tv, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, ha raccontato la prima volta che ha scoperto quanto successo al padre «Ho questo ricordo molto nitido: ero in macchina, sul seggiolino con un mucchio di roba attorno, perché mia madre aveva un sacco di vestiti, e guidava in mezzo a questi altissimi alberi e sembrava come se fossimo in mezzo al nulla. Mi ricordo che le chiedevo: “Dove stiamo andando?”. Penso che me l’abbia detto mia sorella (Savannah, ndr). Sì, me l’ha detto mia sorella, lei aveva 5 anni ed io ne avevo 3, quindi era più consapevole di quello che stava accadendo e lei era molto intelligente». E Chico non è mai cambiato in questi 20 anni: «L’ho sempre sentito speranzoso, incoraggiante, non ha mai mostrato nessuna debolezza. Mi ha sempre fatto credere che non era una situazione definitiva…».

JENNA FORTI A LE IENE: “MIO PADRE CHICO E’ INNOCENTE”

Jenna Forti non pensa che il padre sia colpevole dell’omicidio di Dale Pike: «Non penso che sia così e penso che nessuno creda che sia così. E’ difficile da spiegare… e poi quando entri nei dettagli sembra che lui sia stato incastrato. Ma non so se è così. Quindi ci sono molte incertezze su come è andata la storia. L’unica cosa che so è che non è colpevole. La confidenza che ho con questa situazione, è grazie a mia madre che è sempre stata onesta con noi sin dal principio. Non ha mai cercato di nascondere che lui fosse in prigione o altre cose legate a questa situazione». La figlia di Chico Forti ha poi evidenziato: «E’ sempre stata onesta e sapevo che potevo credere a tutto quello che mi diceva. E se lei credeva così fortemente che fosse innocente… sai, forse si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato o forse conosceva le persone sbagliate o forse aveva degli affari con le persone sbagliate, ma lei sapeva che non era stato lui». Clicca qui per vedere il video dell’intervista de Le Iene.

