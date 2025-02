Novità nell’inchiesta sul terribile incidente stradale del 10 gennaio scorso ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, costato la vita alla 13enne Jennifer Alcani. La minorenne si trovava a bordo di una macchina di grossa cilindrata, una Bmw, guidata da un 22enne attualmente ai domiciliari e recentemente scoperto positivo al tossicologico per la presenza di tracce di stupefacenti mentre era al volante, in particolare di cannabis.

A riportare la notizia del risultato degli accertamenti è ANSA, secondo cui l’esito aprirebbe a una battaglia di consulenze e perizie in merito al rapporto tra la concentrazione di sostanza rilevata e l’eventuale incompatibilità con la conduzione del mezzo: il gip finora non avrebbe infatto contestato la guida sotto effetto di sostanze, ma la legge, ha sottolineato il procuratore Ezio Domenico Basso, “stabilisce chiaramente che basta la positività“.

Jennifer Alcani morta a 13 anni: la ricostruzione dell’incidente

La morte della giovane Jennifer Alcani, appena 13 anni, è avvenuta dopo 6 giorni di ricovero a seguito delle gravissime lesioni riportate nello schianto avvenuto all’alba del 10 gennaio scorso. Secondo quanto riporta Il Giorno, il 22enne indagato per omicidio stradale sarebbe stato sottoposto alla misura di custodia cautelare domiciliare mentre l’inchiesta va avanti. Un provvedimento superfluo, per la sua difesa, in quanto già destinatario di sospensione della patente a margine dell’incidente.

L’automobile guidata dal ragazzo, su cui si trovava Jennifer Alcani, sarebbe finita contro un muro in cemento per cause ancora in via di accertamento. Il veicolo, secondo una prima ricostruzione, procedeva a velocità sostenuta fino a circa 150 km/h. Gli ultimi istanti prima dell’impatto sono cristallizzati nel video girato dall’amico 19enne seduto sul lato passeggero, che sarebbe il proprietario dell’auto, e mostrano a terra alcune bottiglie di alcolici e una spia arancione accesa sul cruscotto a indicare una criticità nella pressione delle gomme. Saranno le indagini a chiarire quali sono state le cause dello schianto in cui è morta Jennifer Alcani, mentre la famiglia della vittima chiede verità e giustizia.

