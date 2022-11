Jennifer Aniston/ “Ho cercato in ogni modo di rimanere incinta, su di me solo bugie”

Jennifer Aniston, diva di Hollywood e amatissima attrice divenuta famosa in tutto il mondo con la serie tv cult Friends, ha svelato di aver provato in ogni modo di rimanere incinta. L’artista si è confidata con il magazine People, raccontando: «Ho cercato a lungo di rimanere incinta, le ho provate tutte». E’ la prima volta, ricorda Il Gazzettino, che Jennifer Aniston si è aperta su un tema così delicato, tenendo conto che le voci sulla sua mancata maternità si sono rincorse per decenni.

In realtà, come si evince dalle parole della Aniston, la stessa non è diventata mamma non per sua volontà: «È stato un percorso difficile, durato diversi anni. Ho provato anche con la fecondazione assistita, ho bevuto tisane cinesi, le ho provate tutte». Quindi l’attrice, ex di Brad Pitt, ha aggiunto, amareggiata: «Se solo, quando ero ancora in tempo, qualcuno mi avesse dato il giusto consiglio e mi avesse detto ‘congela gli ovuli. Fatti un favore’. Non ci ho pensato, ed eccomi qui, mi ritrovo oggi senza più alcuna possibilità».

JENNIFER ANISTON: “DESCRITTA COME EGOISTA”

Un percorso lungo, difficile e doloroso, reso ancora più complicato dalle malelingue di cui abbiamo accennato sopra, fra domande invasive, insinuazioni, giudizi e pregiudizi da parte dell’opinione pubblica: «C’era questa narrativa che mi dipingeva come egoista, concentrata solo sulla carriera – svela ancora Jennifer Aniston – si diceva che mio marito Justin Theroux mi avesse lasciata per questo. Erano tutte bugie».

Ora l’attrice è riuscita a superare questo dramma, vivendo con serenità il suo status di donna ‘non mamma’: «Non ho rimpianti. Non ci devo più pensare, è finita». Jennifer Aniston ha spiegato di non essere intenzionata ad adottare un bimbo, e ha infine aggiunto di aver voluto raccontare la sua storia a People per trasmettere un messaggio di coraggio, anche per tutte quelle donne che attualmente si trovano nella sua stessa condizione.

