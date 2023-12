Jennifer Aniston: “Matthew Perry? Prima di morire era felice”/ “Era in salute, aveva smesso di fumare…”

Jennifer Aniston e la morte di Matthew Perry

A distanza di alcune settimane dalla morte di Matthew Perry che ha scioccato il mondo e tutti i suoi amici, Jennifer Aniston è tornata a parlare rivelando alcuni dettagli sul periodo che stava affrontando l’amico. Nel corso della sua vita, Matthew Perry ha combattuto a lungo contro l’alcolismo. Nell’ultimo periodo, però, si stava rimettendo in forma e stava riprendendo in mano la propria vita come ha confessato la stessa Aniston, legata all’attore da un’amicizia fraterna che durava da anni.

«Era felice. Era in salute. Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma. Era felice, questo è tutto ciò che so», le parole dell’attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni di Variety,

Le parole di Jennifer Aniston su Matthew Perry

Jennifer Aniston e Matthew Perry hanno condiviso tanto, sia sul lavoro che nella vita privata. La loro amicizia era diventata sempre più forte lavorando l’una accanto all’altro sul set di Friends, la famosa serie tv che ha regalato a tutti gli attori fama e popolarità. Anche al termine di quella straordinaria avventura professionale, l’amicizia non si era ancora interrotta e, a poche settimane dalla morte dell’amico, l’attrice è riuscita a parlare di lui.

«Voglio che la gente sappia che era davvero in salute, e che stava meglio. Stava perseguendo un obiettivo. Ha lavorato così duramente. È stato davvero un duro colpo per lui. Mi manca molto. Manca a tutti. Ci ha fatto ridere molto», ha aggiunto Jennifer parlando anche del talento dell’amico.











