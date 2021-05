Jennifer Aniston/ “Mi dissero: Non diventerai una star grazie a Friends”

Grande attesa per “Friends: The Reunion”, lo show dedicato alla celebre serie tv che andrà in onda domani, giovedì 27 maggio, su Hbo Max. A 17 anni di distanza dal gran finale, i fan di “Friends” potranno rivedere insieme Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. I sei attori, però, non interpreteranno i loro personaggi Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, ma saranno loro stessi. La reunion, infatti, non è un episodio con una trama, ma uno show in cui i sei protagonisti affronteranno un quiz sui vecchi episodi (citazione di un episodio della quarta stagione), commenteranno e rileggeranno vecchi copioni, saranno intervistati dal conduttore James Corden. Lo show è stato realizzato negli studi della Warner Borg a Burbank, dove nel 1994 iniziarono le riprese di “Friends”.

Jennifer Aniston: il successo grazie a “Friends”

“Non diventerai una star grazie a Friends”, sono le parole che Jennifer Aniston si sentì dire una volta ottenuto il ruolo di Rachel Green. Mai profezia fu più errata. Dai 18 mila euro a episodio per la prima stagione, i sei protagonisti hanno guadagnato 800 mila euro a episodio per la decima e ultima stagione nel 2004. Per questa reunion, di cui sono anche co-produttori, hanno intascato oltre 2 milioni ciascuno. L’episodio finale di “Friends“, trasmesso il 6 maggio 2004, fu seguito da 52.5 milioni di telespattori, il programma più visto in tv negli USA dopo il Super Bowl. Sul set i sei attori sono diventati, amici e anche di più: “Per me siamo come una famiglia. Non ho mai avuto sorelle, credo che il legame con le mie colleghe sia quello tra vere sorelle”, ha raccontato la Aniston che è anche madrina di battesimo della figlia di Courtney Cox.

