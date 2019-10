Jennifer Aniston su Instagram/ Primo selfie con cast “Friends”: boom di followers

Jennifer Aniston su Instagram: anche l’attrice, dopo anni di stoica resistenza, ha ceduto alle lusinghe del social fotografico creando un suo profilo ufficiale. Un debutto, il suo, che ha sortito un vero e proprio boom di contatti: al suo primo post, infatti, hanno reagito oltre 2 milioni di persone. Per quel che riguarda il profilo, attivo da poco più di 3 ore, i followers sono già oltre 242mila: numeri da urlo, che la dicono lunga sulla popolarità dell’attrice. C’è da dire, inoltre, che il suo primo post ha scatenato la fantasia dei più nostalgici: in un momento così cruciale per la vita di Jennifer, il suo esordio sui social, non poteva mancare la “cricca” più amata dal pubblico di mezzo mondo. Ci riferiamo ovviamente al cast di “Friends”, la serie tv che ha appassionato per anni milioni di persone attorno alle vicende di un gruppo di 6 amici residenti nello stesso appartamento di New York. La “reunion”, in questo caso non televisiva ma reale, ha fatto letteralmente sognare il popolo del web.

JENNIFER ANISTON SBARCA SU INSTAGRAM: PRIMO SELFIE CON CAST “FRIENDS”

Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, ovvero i “Friends” di Jennifer Aniston che hanno fatto capolino nel primo selfie su Instagram dell’attrice non si offenderanno di certo nel sapere che a convincere l’amica al “grande passo” social non è stato nessuno di loro ma pur sempre un’amica. Decisivi, infatti, sono stati i consigli della collega Reese Whiterspoon, con cui l’ex moglie di Brad Pitt ha recitato nella serie tv “The Morning Show”. Proprio lei, da tempo utente Instagram, ha erudito la collega le potenzialità di questo mezzo, con la Aniston che a ‘Entertainment Tonight’ ha dichiarato:”Puoi avere un po’ di controllo su quello che dicono di te là fuori. Puoi smentire le cose false che dicono su di te o quelle stupide. Dio solo sa quali… ne dicono parecchie”. Intanto, a commento del suo primo selfie, sono arrivate anche le prime parole:”E adesso siamo anche amici di Instagram. Ciao Instagram”.

Visualizza questo post su Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston) in data: 15 Ott 2019 alle ore 6:03 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA