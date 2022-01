Jennifer Bortuzzo, fratello Manuel/ “Hai portato al GF VIP valori che si sono persi”

Jennifer Bortuzzo, la sorella di Manuel Bortuzzo, arriva nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per una bellissima sorpresa. Prima però l’ex promessa del nuoto ha confermato la sua decisione di uscire dalla casa: ” abbandono il programma questa sera e per me finisce qui. Non ho la serenità, legata alla situazione fisica e non posso nemmeno condividerla”. La notizia era nell’aria da tempo, ma dallo studio Alfonso Signorini vuole ringraziare Manuel: “mancherai tantissimo, la tua presenza è stata veramente importante per dare equilibrio e saggezza di vita all’interno di questo programma, ma credo che abbiamo realizzato un grande obiettivo: quello di dimostrare che si può essere sereni ed equilibrio anche in una situazione come la tua”. Sul finale, Bortuzzo conclude dicendo: “ci tenevo a ringraziare ogni persona, hanno fatto si che la normalità esiste per tutti ed è alla portata di tutti”. Ma per lui le sorprese non sono finite qui…

Jennifer Bortuzzo, la sorella di Manuel al Grande Fratello Vip

Sorpresa per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021. L’ex promessa del nuoto viene invitato a recarsi in giardino. Nemmeno il tempo di arrivare che parte un freeze. Ecco arriva la sorella Jennifer visibilmente emozionata nel rivedere dopo tanto tempo il fratello. “Siamo di poche parole, ma quello che posso dirti: mamma mia cosa hai fatto qua dentro” – dice la sorella di Manuel che si complimenta con il fratello per il suo comportamento nella casa.

“Hai portato dei valori che si sono persi, sei rimasto sempre una persona molto umile e che dire: sei bellissimo e sai già tutto” – aggiunge Jennifer che precisa – “cosa dire, ti sei dimostrato una persona spettacolare qui dentro”. Dallo studio Alfonso Signorini chiede come è il loro rapporto: “è un fratello, quando eravamo piccoli siam sempre stati molto legati”. Sul finale Jennifer ringrazia anche Lulù per i sorrisi e il sostegno costante al fratello!

