JENNIFER CAROLETTI / Papà Massimiliano sui social “Innamorato di lei” (Domenica Live)

Jennifer Caroletti è già più che attiva su Instagram e del resto non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta della figlia di Eva Henger. La bambina è nata dalla relazione fra l’imprenditrice e Massimiliano Caroletti e ha 11 anni, una grande passione per la danza e per i pattini a rotelle. A quanto pare la piccola ha anche un forte interesse per il film It, visto che uno dei suoi ultimi disegni riguarda proprio il malvagio clown ritornato in vita grazie al regista Andrés Muschietti. Lo svela la stessa Jennifer in uno dei suoi ultimi post, mostrando il disegno fatto in base ad una delle locandine della pellicola. Clicca qui per guardare il post di Jennifer Caroletti. Niente paura però: la biografia Instagram specifica già che in realtà non è la bambina a gestire il suo profilo. Data la giovanissima età, sono invece i genitori a curare i suoi contenuti online. Oggi, 26 gennaio 2020, Jennifer Caroletti potrebbe persino essere al fianco della mamma Eva Henger nella puntata di Domenica Live. Madre e figlia infatti hanno preso l’aereo per Milano in questi giorni ed hanno già fatto visita ai camerini: la bimba si unirà all’appello dell’imprenditrice, che spera presto di rivedere la figlia maggiore Mercedesz Henger?

PAPÀ È INNAMORATISSIMO DI JENNIFER CAROLETTI

Jennifer Caroletti non è nuova alle ospitate televisive, visto che la madre Eva Henger ha deciso di presentarla al pubblico già diverso tempo fa. Nel maggio dell’anno scorso, madre e figlia sono state ospiti di Pomeriggio Cinque, dove hanno raccontato la passione che hanno in comune per la moda. La bambina infatti ha già posato con l’imprenditrice in alcune occasioni, a prova di quella complicità che unisce anche Eva al marito Massimiliano Caroletti. Nonostante la frattura con la madre, la sorella maggiore Mercedesz Henger continua a seguire la vita di Jennifer sui social. Soprattutto per commentare con tanti cuori i suoi molteplici disegni. La piccola ha una vera dote per l’arte e il disegno e non manca mai di condividere le sue perle con i quasi 2 mila followers che la seguono su Instagram. Così come la nonna Giovanna Malantruccolo non esita a condividere qualche scatto di famiglia in cui è presente anche la nipotina. Occasioni speciali come il compleanno oppure per un selfie prima di assistere ad uno spettacolo teatrale. “Perdutamente innamorato di lei, vita mia”, scrive invece il papà sul proprio profilo. “Amore di mamma e papà”, gli fa eco la stessa Henger. nella foto, uno splendido scatto della figlioletta, con i suoi capelli mossi e il fascino più che evidente. Clicca qui per guardare la foto di Jennifer Caroletti.

