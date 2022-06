Jennifer Caroletti, sorella Mercedesz Henger/ “Mi manca tantissimo”: sorpresa in diretta all’Isola?

Jennifer Caroletti, chi è la sorella Mercedesz Henger

C’è una persona della sua famiglia alla quale Mercedesz Henger è legatissima ed è la sua sorellina Jennifer. Le due hanno la stessa mamma, Eva Henger, ma un papà diverso: se Mercedesz è figlia di Riccardo Schicchi, Jennifer è figlia del nuovo marito della showgirl Massimiliano Caroletti. Nonostante le vite differenti, Jennifer e Mercedesz sono sempre in contatto, si sentono ogni giorno e, quando possibile, la naufraga trascorre sempre del tempo insieme a lei.

Qualche giorno fa Jennifer, apparsa insieme a mamma Eva ancora in ospedale dopo il brutto incidente stradale a Pomeriggio 5, ha ammesso di sentire la mancanza di sua sorella Mercedesz, svelando di seguirla con passione in TV ogni giorno: “Mercedesz? Non c’è una giornata in cui a casa non parliamo di lei, seguiamo tutti i daytime”, ha rivelato.

Jennifer Caroletti, sorpresa alla sorella Mercedesz all’Isola?

In occasione della semifinale dell’Isola dei Famosi, Jennifer Caroletti è ospite in studio e potrebbe fare una sorpresa alla sorella Mercedesz Henger. Le due, d’altronde, non si sentono ormai da molte settimane e avere un contatti con la sorella minore potrebbe essere per Mercedesz un momento molto toccante e utile dopo la puntata particolarmente difficile vissuta questa sera.

