Jennifer Flavin ex moglie Sylvester Stallone/ Perchè hanno divorziato? “Colpa di un rottweiler e…”

JENNIFER FLAVIN, CHI E’ L’EX MOGLIE DI SYLVESTER STALLONE

Chi è Jennifer Flavin, oramai ex moglie di Sylvester Stallone? Questo pomeriggio, in esclusiva per l’Italia, il 76enne attore e regista statunitense si racconterà davanti alle telecamere di “Verissimo” e l’intervista concessa da Sly alla padrona di casa, Silvia Toffanin, sarà l’occasione non solo per scoprire qualcosa di più su uno dei miti di Hollywood a cavallo tra gli Anni Ottanta e Novanta ma forse anche per tornare sulla traumatica e inaspettata separazione dalla donna a cui era sposato oramai da 25 anni e che lo aveva reso padre di tre figlie.

Come mai Jennifer Flavin e Sylvester Stallone si sono lasciati? Per capire i motivi dietro la richiesta di divorzio avanzata dalla donna, un vero e proprio fulmine a ciel sereno di cui non vi era stato alcun sentore nei mesi precedenti (addirittura l’attore aveva più volte confermato la solidità del loro rapporto…), bisogna ricorda che la coppia stava assieme dal lontano 1997 quando avevano deciso di convolare a giuste nozze: in realtà il loro primo incontro risale al 1988 quando l’ex modella e imprenditrice lavorava in un ristorante di Beverly Hills. E nonostante i quasi 22 anni di differenza nacque una relazione interrotta solo dal tradimento di Stallone con Janice Dickinson; solo nel 1995 la coppia si riconciliava per poi sposarsi e trovare per oltre vent’anni una sua stabilità.

STALLONE, PERCHE’ LA MOGLIE HA CHIESTO IL DIVORZIO?

Tuttavia, pare che le cose tra Jennifer Flavin e Sylvester Stallone non andassero proprio a gonfie vele se, come riportato da diversi magazine bene addentrati nelle vicende rosa e dello showbiz hollywoodiano, l’episodio che ha segnato la rottura sia stata solamente l’ultima goccia di un vaso pronto a traboccare. Fa infatti quasi sorridere l’indiscrezione secondo cui a spingere la Flavin a chiedere il divorzio lo scorso agosto sia stata l’adozione da parte di Sly di un rottweiler senza avere il permesso da parte della consorte. Da lì sarebbe nato un alterco che ha portato la Flavin a dire addio all’uomo che, dal canto suo, ha poi ammesso che lei e Jennifer hanno scelto percorsi differenti.

Pur non serbando alcun astio e anzi dicendo di avere il massimo rispetto per la madre delle sue figlie, Sylvester Stallone ha anzi ammesso di continuare ad amare Jennifer Flavin e questo indipendentemente da come sono andate a finire le cose. Intercettato da TMZ, il 76enne in realtà ha spiegato che “non ci siamo lasciati a causa di un motivo così triviale”, pur ammettendo che la coppia era in disaccordo sull’arrivo di un nuovo cane e di come ci si sarebbe dovuti prendere cura di lui. L’impressione è che la loro relazione scricchiolasse già da tempo, e non è un indizio casuale il fatto che Sly, di recente, abbia coperto il tatuaggio col viso della ex moglie sul suo avambraccio destro con quello di un… cane, anche se molto speciale: si tratta infatti di Butkus, il bullmastiff divenuto celebre nella saga di “Rocky”. Che si sia trattato di una doppia stilettata a Jennifer?











