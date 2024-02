Jennifer Flavin, Sophie, Sistine e Scarlet/ Chi sono la moglie e le figlie di Sylvester Stallone

Un tuffo nella vita privata di Sylvester Stallone: chi sono la moglie Jennifer Flavin e le tre figlie Sophia, Sistine e Scarlet

Sylvester Stallone, grande icona di Hollywood, non solo è famoso per le sue interpretazioni nel mondo del cinema (da Rocky a Rambo) ma anche per la sua vita privata. Sylvester Stallone ha avuto 3 figlie da Jennifer Flavin, la sua terza moglie, ovvero: Sophia, Sistine e Scarlet. Sophia, nata nel 1997, è la primogenita del terzo matrimonio di Stallone. Nonostante sia nata con una malformazione al cuore, ha affrontato con coraggio un delicato intervento chirurgico che l’ha portata a monitorare costantemente la sua salute.

Primo finalista Grande Fratello 2023, chi è?/ Signorini spiazza: "Prossima nomination elegge i candidati"

Dopo aver conseguito una laurea in comunicazione e una specializzazione in imprenditoria e cinema, Sophia ha intrapreso la strada dell’industria cinematografica, facendo qualche apparizione televisiva e sfilando sulle passerelle. Tuttavia, il suo obiettivo principale è diventare un’imprenditrice di successo. Infine la terza delle figlie di Sylvester Stallone, Sistine, nata nel 1998, ha seguito un percorso simile a quello della madre, intraprendendo una breve carriera d’attrice prima di decidere di entrare nel mondo della moda. Ha firmato con la prestigiosa agenzia di moda IMG Models, seguendo così le orme della madre nel settore.

Grande fratello, é alta tensione dietro le quinte/ La testimonianza di uno scontro choc fa il giro del web!

La crisi superata da Sylvester Stallone e la moglie Jennifer Flavin: così hanno annullato il divorzio

La più giovane delle tre, Scarlet, nata nel 2002, pare avere una duplice passione per lo sport e il cinema. Ha partecipato al progetto Paramount+, “Tulsa King”, al fianco del padre. Le tre sorelle condividono un legame forte e indissolubile, che emerge anche sui social, dove condividono le loro vite quotidiane e i loro successi.

Nonostante un periodo di turbolenza nel 2022, Sylvester Stallone e la moglie Jennifer Flavin sono riusciti a superare le difficoltà e hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro matrimonio. Ormai da oltre un anno, hanno annullato la separazione, riportando gioia ai tanti fan che speravano di vederli ancora insieme. La famiglia Stallone-Flavin continua a resistere, nonostante tutto.

Marco Maddaloni: “Mi accusano di essere stratega? Mi fanno ridere!”/ Beatrice Luzzi: “Vuoi distruggermi!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA