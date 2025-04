Jennifer Grey, ricordate la celebre interprete di Baby nel pluripremiato film Dirty Dancing? L’iconica pellicola degli anni ’80 è ancora oggi un film di grande spessore, divenuto e rimasto un cult del grande cinema. E la vita della stessa Jennifer Grey, da quel 1987 in poi è cambiata notevolmente, visto che il successo travolgente le ha garantito un certo tipo di carriera. E in una intervista concessa a People, Jennifer Grey ha parlato anche del suo primo red carpet dopo il film campione d’incassi e divenuto un vero e proprio punto fermo del cinema. Reduce da un intervento al naso, infatti, agli occhi degli altri Jennifer Grey era profondamente cambiata:

“Quella era la prima volta che uscivo in pubblico, mi sembrava di essere completamente invisibile, da un giorno all’altro. Agli occhi del mondo non ero più la stessa” ha detto l’attrice presentando la sua autobiografia. “Ero molto arrabbiata con mia madre per avermi sempre detto che dovevo rifarmi il naso” ha confessato.

Jennifer Grey cosa fa oggi?

Dopo Dirty Dancing per la celebre attrice però non sono mancate anche delle difficoltà dal punto di vista professionale, visto che la stessa attrice ha confidato di essersi imbattuta in situazioni complesse, con il telefono che squillava poco per questioni professionali. A tal proposito, Jennifer Grey ha rivelato. “Ho speso così tante energie cercando di capire cosa ho fatto di sbagliato ma ho capito che sono stata io ad autoescludermi”.

Intanto questa sera il pubblico avrà la possibilità di godersi un grande classico come Dirty Dancing su Rai1, la pellicola sarà ritrasmessa dal primo canale e così anche tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di gustarsela in passato potranno ora farlo.

