Jennifer Josephine Hosten, chi è Miss Mondo 1970/ Ancora oggi detiene un “record” speciale

Chi è Jennifer Josephine Hosten e il record fissato con la vittoria di Miss Mondo 1970

Jennifer Josephine Hosten è stata la vincitrice del concorso di bellezza Miss Mondo 1970. Una vittoria storica per la classe 1948 di Saint George’s, che è stata – e ad oggi continua ad essere – l’unica Miss Mondo grenadina. Quell’edizione della competizione, oltretutto, passò alla storia per la rivolta del movimento femminista contro il presentatore e attore comico Bob Hope e le sue battute ritenute sessiste nei confronti delle concorrenti finaliste. Una protesta in realtà molto più ampia e che fece scalpore, in quanto interruppe la finale Miss Mondo.

Qualcosa di cui… sparlare/ Film con Julia Roberts su Rete 4 oggi, Mercoledì 8 marzo

Quanto alla vincitrice, è stata incoronata come ventesima Miss Mondo all’età di ventidue anni: era il 20 novembre 1970 e presso il prestigiosissimo Royal Albert Hall di Londra la giovane top model riceveva una corona dalla Miss Mondo uscente, l’austriaca Eva Rueber-Staier. Come dicevamo è stata la prima, e ad oggi l’unica, Miss Mondo grenadina e questo rappresenta un record che Jennifer Josephine Hosten custodisce e conserva ancora oggi con grande orgoglio.

SULLE NUVOLE/ L'esordio di Tommaso Paradiso tra musica e amore

Jennifer Josephine Hosten, che fine ha fatto dopo la vittoria di Miss Mondo 1970?

Dopo il suo anno magnifico grazie alla vittoria di Miss Mondo, Jennifer Josephine Hosten ha dapprima lavorato per il servizio radio della BBC nei Caraibi, e successivamente intrapreso una collaborazione con la compagnia aerea Air Canada, unendosi in matrimonio con David Craig, uno dei pilastri dell’azienda, con cui ha avuto due figli Sophia Craig e Beau Craig. Nel 2006, esattamente trentasei anni dopo il suo successo al Royal Albert Hall di Londra, Jennifer Hosten viene scelta come direttrice per il concorso nazionale Miss Grenada.

L’indiana bianca/ Film western con Guy Madison su Rete 4, oggi Martedì 7 marzo

Inevitabilmente, grazie alla sua eccezionale affermazione negli settanta, è diventata un punto di riferimento per le aspiranti miss, che sperano di poter ricalcare almeno in parte le sue orme. Della sua vittoria, naturalmente, si parla anche nel film Il Concorso, dove il suo personaggio emerge con un fascino irresistibile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA