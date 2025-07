Jennifer Lopez scrive una canzone sull'ex Ben Affleck e i fans svelano dettagli sul testo dopo averla ascoltata.

La fine di una storia d’amore, per gli artisti, è spesso spunto per creare qualcosa di nuovo. E’ quanto accaduto a Shakira che, all’ex Piquè ha dedicato diversi brani come Music Sessions Vol. 53″ con Bizarrap e “TQG” con Karol G, oltre a “El Jefe” con Fuerza Regida. Dopo Shakira, però, un’altra artista internazionale ha scelto di trasformare il dolore e la delusione per la fine di un amore in una canzone. Jennifer Lopez, infatti, sta per tornare in tour tal titolo Up All Night Live in 2025 per diverse date tra Europa, Africa e Asia (con due date in Italia, a Lucca e in Costa Smeralda).

Elodie fa il dito medio sul palco e sbotta contro due uomini: "Voglio litigare"/ Caos al 105 Summer Festival

Per festeggiare la partenza del suo nuovo tour, la Lopez ha anche organizzato una grande festa a Los Angeles a cui hanno partecipato anche alcuni fan ai quali ha fatto ascoltare sei, nuovi brani tra i quali ci sarebbe anche quella dedicata all’ex Ben Affleck.

Il brano di Jennifer Lopez per Ben Affleck

Nessuna canzone d’amore quella scritta da Jennifer Lopez che ha deciso di affidare alla musica il dolore e la delusione provate per la fine della relazione con Ben Affleck svelando, però, come sia possibile anche rialzarsi dopo un periodo difficile. “Racconta come ci si può rialzare senza darsi colpe inutili. Questa è una bella ballata, ma il testo non fa sconti, non aspettatevi parole d’amore o di autocommiserazione, non ne troverete in questa canzone“, spiega una fan che ha avuto la fortuna di partecipare alla festa e poter ascoltare la canzone.

Sonia M. a Uomini e Donne dopo Temptation Island 2025?/ Proposta choc dopo la rottura con Alessio

“Wreckage of You parla del suo momento più difficile e della separazione. Diciamo che è una ballata pop che lei stessa ci ha detto di aver scritto e registrato due settimane fa. Ha detto che era a letto dopo una lunga giornata di prove del tour quando le è venuta l’idea della canzone. Ha raccontato di come l’anno scorso sia stato un periodo molto difficile per lei, sia a livello personale che professionale. Ha dovuto cancellare il tour e concentrarsi su se stessa. Un anno dopo, lei si sente meglio ed è più forte che mai, così ha voluto scrivere una canzone su come uscire molto più forte di prima da una brutta situazione. Nel brano parla di macerie e distruzione, ma non la sua, infatti nel ritornello dice ‘sono più forte dopo le macerie che hai lasciato’. Si tratta di una canzone molto emozionante e motivante che parla di come abbandonare una relazione che ti fa soffrire e uscirne come persone più forti“, racconta un altro fan come si legge su Biccy.

Selvaggia Lucarelli: "Giuseppe Cruciani? Ho scoperto le corna/ "Presa per il cu*p spudoratamente"