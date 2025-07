Jennifer Lopez spegne oggi 56 candeline e come sempre è meravigliosa. Dalla carriera alla vita privata, perché è finita con Ben Affleck.

Jennifer Lopez oggi, giovedì 24 luglio 2025, spegne 56 candeline ed è più bella che mai. Il tempo passa ma per lei sembra essersi fermato, con il suo corpo da favola e la sua straordinaria bellezza infatti incanta sempre tutti. Tantissimo è il successo che ha conquistato nel corso della sua carriera, iniziata sul piccolo schermo come ballerina nel 1991 nel programma In Living Color. Approdò poi al cinema nei panni di attrice in film come ‘My Family’, ‘Maid in Manhattan’, ‘Shall We Dance’,’Marry Me’ e altri ancora.

Nel 1999 la splendida Jennifer Lopez ha fatto il suo debutto anche nel mondo della musica con l’album ‘On the 6’. Con i suoi brani e le sue incredibili esibizioni da anni conquista un successo notevole, nel 2020 si è esibita insieme a Shakira all’halftime del Super Bowl. L’amatissima cantante nel 2024 ha pubblicato l’album ‘This Is Me… Now’, al momento è impegnata con il suo incredibile tour che ha avuto un’unica tappa in Italia nei giorni scorsi a Lucca, dove ha ottenuto un successo incredibile. Sul palco ha cantato in anteprima il nuovo singolo ‘Birthday’ in uscita oggi in occasione del suo compleanno. Nei giorni scorsi invece era uscito ‘Wreckage of You’, un brano sull’ex marito Ben Affleck.

La vita privata di Jennifer Lopez, gli amori della cantante e l’addio con Ben Affleck dopo la riconciliazione

Jennifer Lopez dal punto di vista sentimentale ha avuto una vita piuttosto movimentata, per ben quattro volte è convolata a nozze ma le relazioni sono sempre giunte al capolinea. Il suo primo matrimonio risale al 1997 con il cameriere cubano Ojani Noa, però durò solo un anno. Dopo una relazione con P.Diddy si è innamorata del ballerino Cris Judd, anche con lui però l’addio è arrivato poco dopo le nozze.

Con Ben Affleck sembrava vero amore, i due nel 2004 sono arrivati ad un passo dalle nozze ma solo pochi giorni prima del fatidico ‘si’ decisero di separare le loro strade, lei poco dopo sposò Marc Anthony e dalla loro relazione nel 2008 sono nati due gemelli, Max ed Emme. Tre anni dopo la cantante si innamorò del ballerino Casper Smart, lasciò per lui il padre dei suoi figli ma la relazione non è durata a lungo. Aveva ritrovato l’amore con Alexander Rodriguez, si sarebbero dovuti anche sposare, sembra però che fu Ben Affleck la causare della loro rottura. I due si sono riconciliati dopo moltissimi anni e sembravano più innamorati che mai, nel 2022 si sono sposati a Las Vegas ma si sono detti addio due anni dopo. Perché tra loro è finita? Il motivo non è mai stato reso noto, però dopo l’addio una fonte aveva rivelato che era stato il brutto carattere dell’attore a causare la rottura perché era sempre scontroso ed egoista.

