Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati/ “Meglio come amici. Ci auguriamo..”

Dopo i rumors e le indiscrezioni delle scorse settimane, ora è ufficiale: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia che ha scelto di rendere pubblica la decisione diffondendo un comunicato ufficiale spiegando i motivi della separazione senza, tuttavia, scendere nei dettagli. «Ci siamo resi conti di funzionare meglio come amici», comincia così il comunicato che Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno diffuso mettendo così fine a rumors e indiscrezioni varie. La notizia è stata data in esclusiva in un comunicato affidato a People e ha stupito i fans della coppia che non si aspettavano la separazione definitiva anche se, pochi giorni fa, una foto di Jennifer Lopez senza anello aveva scatenato nuovamente i rumors.

JENNIFER LOPEZ E ALEX RODRIGUEZ: “GRAZIE ALLE PERSONE CHE CI HANNO SUPPORTATO”

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno provato a stare insieme e a salvare la loro storia d’amore, ma tutto è stato inutile. L’ex coppia, infatti, ha capito di funzionare meglio in amicizia preferendo così salvare il rispetto e l’affetto che continuerà ad esserci. «Continueremo a lavorare insieme e a supportarci l’un l’altra, sul fronte professionale e progettuale. Ci auguriamo il meglio e auguriamo il meglio ai nostri figli», ha continuato la coppia. «Per rispetto dei nostri figli, tutto quel che ci sentiamo di aggiungere è un grazie alle persone che ci hanno supportato», ha concluso la coppia nel comunicato dell’ex coppia. I fans, seppur dispiaciuti per la fine della favola d’amore, hanno aprezzato la sincerità dell’artista e di Alex Rodriguez con cui hanno annunciato la fine della relazione.

