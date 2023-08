Jennifer Lopez e Ben Affleck celebrano un anno di matrimonio/ La dolce dedica su Instagram

Jennifer Lopez e Ben Affleck celebrano il primo anniversario di matrimonio

Un anno fa Jennifer Lopez e Ben Affleck sono convolati a nozze, coronando il loro sogno di coppia. La loro è una storia d’amore tutta da raccontare e che affonda le radici nel 2002, anno in cui si misero insieme per la prima volta. Tuttavia due anni dopo, a un passo dal matrimonio, l’incantesimo si ruppe e, pur rimanendo in buoni rapporti, la popstar e l’attore decisero di lasciarsi. Ma quell’amore che li ha legati a inizio millennio, quella scintilla che scoccò e che li fece innamorare, in fondo non si è mai spenta nel corso di tutto questo tempo.

Vent’anni dopo, nel 2021, infatti, la coppia è ritornata insieme, per poi annunciare il fidanzamento lo scorso anno e sposarsi a Las Vegas. La coppia ha da poco celebrato il primo anniversario di matrimonio, e l’ha fatto attraverso una romantica dedica social condivisa da J.Lo sul proprio profilo Instagram.

La dedica di Jennifer Lopez: “Guardando il mio anello, mi sento sopraffatta“

“Caro Ben, seduta qui da sola, guardando il mio anello, mi sento sopraffatta. Mi fa venire voglia di cantare e cantare ancora… Siamo finiti qui, senza riavvolgere il nastro. Oh mio Dio, questa è la mia vita…“: con queste parole, che suonano quasi come i versi di una canzone d’amore, Jennifer Lopez ha augurato al suo Ben Affleck un lieto anniversario. Un anno dopo le nozze, la coppia ha celebrato sui social il proprio amore. A corredo del messaggio, infatti, la popstar ha condiviso due scatti risalenti alla cerimonia: in uno la coppia sorride e si abbraccia, nell’altro si bacia con passione con i fuochi artificiali a fare da sfondo.

Un anno d’amore e la stessa passione di sempre: Jennifer Lopez e Ben Affleck celebrano questo importante traguardo a dispetto delle numerose voci che, nel corso dell’anno, li vedevano spesso in crisi. Voci prontamente smentite da queste foto e da quel messaggio al miele: la coppia è più unita che mai.

