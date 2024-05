Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio sempre più certo: “Ecco perché si sono lasciati”/ Gossip infuocato

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati? “Sono pronti al divorzio”: indiscrezioni

Sono finiti di nuovo al centro del gossip i divi di Hollywood Jennifer Lopez e Ben Affleck. Secondo fonti autorevoli la loro storia d’amore sarebbe già giunta al capolinea e sarebbero noti anche i motivi della rottura. Non è la prima volta che la coppia finisce al centro di rumors e indiscrezioni di una loro presunta rottura. Entrambi hanno sempre smentito e sono apparsi in pubblico più affiatati e complici. Questa volta, invece, sembrerebbe che la storia sia davvero finita. A darne notizia è Biccy che a sua volta riporta lo scoop di TMZ e In touch magazine.

Secondo quanto riporta TMZ in questi giorni Jennifer Lopez è stata avvistata mentre insieme ad un’amica cercava casa a Beverley Hills, si legge che stava guardando delle ville accompagnata dalla collaboratrice Elaine Goldsmith-Thomas. E non è tutto, a confermare che Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati e sarebbero ad un passo dal divorzio c’è anche il sito In Touch Magazine che riporta: “Non riuscivano proprio a far funzionare la cosa, da tempo sono sull’orlo della separazione e adesso ci siamo. Per tutti quelli che li conoscono la cosa ormai è chiara: è finita.”

Il sito In Touch Magazine non solo annuncia la separazione ma si spinge oltre rivelando i motivi, perché è finita tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Lui ha già lasciato la casa da 60 milioni di dollari. Lei adesso si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli. Ben si è già trasferito e probabilmente dovranno vendere la casa dei sogni che hanno cercato per due anni. Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non era possibile che potesse durare.”

E poi ancora aggiunge: “Da molto tempo le cose non andavano e hanno provato di tutto per andare avanti. Un motivo di questa rottura? Un problema costante nella relazione della coppia erano i diversi modi in cui gestivano i riflettori, con Jennifer che abbracciava l’attenzione dei media e Ben che se ne allontanava.” L’amore da favola tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è finita. I due dopo essere stati insieme per due anni, dal 2002 al 2024, e si erano lasciati ad un passo dalle nozze. Le loro strade erano divise ed entrambi hanno avuto matrimoni e figli poi, poco meno di vent’anni dopo i due hanno ripreso a frequentarsi sposandosi a Las Vegas. Adesso però il loro amore da copertina sembra sempre più vicino alla fine.











