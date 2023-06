Jennifer Lopez e Ben Affleck: é crisi matrimoniale?/ Il dettaglio che non sfugge

Jennifer Lopez e Ben Affleck si lasciano? Esplode il gossip sulla crisi matrimoniale e…

Se le testate cartacee e online nel mondo destano il sospetto dell’occhio pubblico che i due consorti siano in crisi, Jennifer Lopez e Ben Affleck si mostrano felicemente insieme. Sembra infatti che la popstar e l’attore sposi da poco vogliano smentire il chiacchiericcio in circolo che li vedrebbe sull’orlo di una crisi matrimoniale e con tanto di testimonianza di alcuni litigi dei diretti interessati. I consorti appaiono pubblicamente insieme alla serata evento della première del nuovo film The Flash, registratasi a Los Angeles.

La coppia vip di risonanza internazionale appare affiatata, tra abbracci, baci e sguardi languidi. Questo, del tutto incuranti delle malelingue che la preannuncia scoppiata. Sul red carpet dell’evento di presentazione della nuova pellicola, i due posano in una mise extra-elegance, catturando ancora una volta l’obiettivo fotografico dei fotoreporter, accorsi ad ammirarli e immortalarli.

Alla prima made in LA, Jennifer Lopez non lascia da solo il marito Ben Affleck, protagonista della nuova pellicola, un chiaro indizio che l’unione dei due consorti sia solida a dispetto delle malelingue. Nella magica serata trascorsa all’Ovation Hollywood di Los Angeles, la coppia vip ha passeggiato lungo il red carpet tenendosi per mano, fino a posizionarsi con sguardi ammiccanti all’obiettivo fotografico dei paparazzi, e abbandonarsi in un romantico bacio.

Arriva la smentita della crisi dei Bennifer?

La nuova apparizione pubblica di coppia, dei Bennifer, giunge dopo un’altra notizia di gossip che smentirebbe il gossip in circolo sulla crisi matrimoniale, rincuorando così i fan dei due vip. A quanto pare si direbbe conclusa la ricerca del nuovo nido d’amore della coppia di fama internazionale. I vipponi avrebbero finalmente trovato la casa dei loro sogni, una mega villa del valore di oltre 60 milioni di dollari e con 12 camere da letto, palestra, piscina e i comfort extra-lusso. Insomma sembra proprio che ci siano tutti i presupposti affinché la crisi matrimoniale dei Bennifer, tanto chiacchierata, sia così smentita sul nascere.

