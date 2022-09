Jennifer Lopez e Ben Affleck già in crisi/”Lei corre ai ripari con la sala-giochi…”

Jennifer Lopez e Ben Affleck sull’orlo di una crisi d’amore, dopo le nozze

Possono dirsi una delle coppie dello star-system più amate e dopo il recente ritorno di fiamma che li ha uniti come consorti tra le nozze top secret a Las Vegas, una festa matrimoniale in Georgia e la luna di miele in Europa, eppure Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero già in balia di una crisi.

O almeno questo é stando al gossip del momento, secondo cui la cantante portoricana starebbe pensando di correre ai ripari, ancor prima di vedersi al punto del non ritorno con il ritrovato amore della sua vita. Stando ad alcune testimonianze dei fan dei Bennifer, Ben Affleck sarebbe apparso particolarmente cupo al rientro alla realtà di Los Angeles, dopo le nozze. La stessa Jennifer Lopez comincerebbe a preoccuparsi seriamente rispetto agli up & down umorali del marito, e sarebbe disperata al pensiero che i due siano sull’orlo di una crisi matrimoniale. Testualmente un voce insider vicina alla coppia di coniugi riporta al magazine Heat World quanto segue: “Ora che tutta l’eccitazione del matrimonio e della luna di miele è svanita, Jen è nel panico perché teme che Ben possa annoiarsi della vita matrimoniale molto rapidamente”.

Una sala giochi in casa per salvare un matrimonio in crisi: l’idea di Jennifer Lopez per amore di Ben Affleck

Recentemente la coppia ha presenziato al Festival Malibu Chilli Cook-off insieme ai gemelli di Jennifer Lopez, Emme e Max, e ai fedeli supporter dei due coniugi non sarebbe sfuggita l’espressione cupa nel viso di Ben Affleck: “Perché sembra così dannatamente infelice?», é il cinguettio di un utente su Twitter.

Ma non é tutto. Secondo l’insider, La latin popstar starebbe pensando di correre ai ripari e a più di un’idea, nel disperato tentativo di salvare il suo matrimonio: “Ha

persino cercato di convincerlo ad unirsi ai

suoi allenamenti ‘punitivi’ e ad andare a più

eventi insieme in modo da poterlo tenere

d’occhio”. E come se non bastasse Jennifer Lopez vorrebbe allestire una sala giochi a casa, in modo che Ben Affleck possa ben volentieri trascorrere più tempo con lei e gli amici tra le “quattromura“, un escamotage pensato anche per evitare l’insorgenza di una ricaduta dell’attore in vecchi vizi, come la smania delle feste e i giochi d’azzardo.

