Jennifer Lopez e Ben Affleck “Ses*o 4 volte a settimana”/ Clausola pre-matrimoniale

E’ un accordo prematrimoniale particolarmente “piccante” quello firmato da Ben Affleck e Jennifer Lopez. Nelle ultime ore sono stati infatti resi pubblici alcuni dettagli riguardo appunto il contratto che i due divi di Hollywood hanno sottoscritto prima di convolare a nozze. Dalle parti di Los Angeles, come sottolineato da numerosi organi di informazione online in queste ultime ore, a cominciare dal quotidiano Il Giornale, sembra che sia stata inserita una clausola decisamente insolita, ovvero, quella di fare se*so per quattro vole a settimana.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano/ L'annuncio di lei: "Ho una storia speciale…"

A fare lo scoop è stato in particolare il portale a stelle e strisce Esquire, sempre molto informato quando c’è da trattare il gossip d’oltre oceano. Secondo quanto emerge pare che l’iniziativa sia nata da Jennifer Lopez, e ovviamente avrebbe trovato d’accordo il futuro marito Ben Affleck. Secondo quanto sottolineano i più informati, pare che il motivo che abbia spinto la coppia a firmare questa clausola riguardante i rapporti amorosi, sia da ricercare semplicemente nell’evitare un calo del desiderio, cosa comune spesso e volentieri alle coppie sposate. Per molti, la fine dell’attrazione sessuale, è il pre-ambolo al tradimento e di conseguenza alla fine del matrimonio e del “vissero felici e contenti”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano?/ Spunta un anello di diamanti e i fan...

JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK, LA CLAUSOLA PRE-MATRIMONIALE. GIA’ NEL 2004…

Come ricorda il Giornale: “Non che così i due si mettano completamente al riparo, ovviamente”, ma probabilmente tale postilla rappresenta una garanzia per la coppia in tal senso. Sembra tra l’altro che Jennifer Lopez, che si doveva già sposare con il bel Ben Affleck nel lontano 2004, volesse già inserire in passato una clausola “salva matrimonio”, in realtà diversa a quella attuale e che prevedeva un risarcimento milionario da parte del marito nel caso in cui lo stesso l’avesse tradito. Secondo alcune voci pare che proprio quella clausola fu uno dei motivi che portò alla rottura della liason fra i due, e al successivo distacco prima del ritorno dell’amore negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE:

Ben Affleck e Jennifer Lopez: è di nuovo amore/ Il bacio fra i due in pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA