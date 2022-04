Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano?/ Spunta un anello di diamanti e i fan…

Fiori d’arancio per Jennifer Lopez e Ben Affleck? La popstar e l’attore di Hollywood continuano a far sognare i fan con il loro amore che, presto, potrebbe essere coronato dal matrimonio. Il condizionale è d’obbligo, ma un dettaglio spuntato sulla mano della Lopez nelle scorse ore legittima i fan a sognare. Jennifer, infatti, è stata pizzicata dal famoso sito TMZ con un prezioso anello di diamanti al dito. Un dettaglio che non è passato inosservato e che scatena i rumors su un matrimonio prossimo della coppia che, secondo ETOnline, starebbe seriamente pensando di fare un passo avanti importante nella relazione.

L’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, dunque, si sposeranno davvero nei prossimi mesi? Per il momento, la coppia non commenta e non smentisce preferendo la strada del silenzio, ma i fan più romantici, dopo aver sognato con il ritorno di fiamma, fanno lo stesso dopo la visione dell’anello che potrebbe essere un regalo dell’attore.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: matrimonio in estate?

Bellissimi, innamorati e sempre più uniti e complici, Ben Affleck e Jennifer Lopez si godono il loro amore mostrandosi sempre più sereni e felici davanti ai fotografi. Il matrimonio, dunque, potrebbe non essere così lontano. La presenza di un anello sulla mano della Lopez potrebbe essere l’indizio che confermerebbero le speranze e i sogni dei fan. La proposta di matrimonio, dunque, è già arrivato? Alla domanda, per ora, non c’è una risposta, ma il matrimonio potrebbe diventare una dolce realtà.

In attesa di scoprire la verità, dove potrebbe essere pronuniato il fatidico sì? La coppia potrebbe scegliere un’isola meravigliosa, ma solitaria, ma potrebbe anche puntare sull’Italia dove, la scorsa estate, hanno trascorso qualche giorno.

