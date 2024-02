Jennifer Lopez “Il successo mi ha tolto tanto, ma faccio quello che amo”/ “Tutto è cambiato con la maternità”

Jennifer Lopez a Verissimo presenta ‘This is me… now’, l’album con cui ritorna a far musica. “Sono molto emozionata. Questo album racconta venti anni della mia vita, è un progetto che mi sta molto a cuore”. Rispetto a ‘This is me… then’, il suo ultimo album, è molto cambiata, totalmente. “Sono cresciuta, sono anche diventata mamma e molte cose sono cambiate nella mia vita. Secondo me, in alcuni atteggiamenti sono rimasta uguale, in altre cose sono diversa”. A guidarla l’amore, in tutte le sue forme.

BEN AFFLECK, CHI È IL MARITO DI JENNIFER LOPEZ/ "Sapevo che Dio aveva qualcosa di bello in serbo per noi"

“L’amore per me è sempre stata la cosa più importante. L’ho sempre inseguito, ho sempre lottato per l’amore, l’ho scritto e cantato. È il tema principale della mia esistenza, ma come essere umano è necessario. È un viaggio nella vita. Il mio album parla di questo”, racconta Jennifer Lopez a Verissimo. Anche la maternità l’ha cambiata: “Quando sono diventata mamma è cambiato tutto. Vedi il mondo da un punto di vista diverso, è un amore completamente diverso da quello romantico. È questo ha cambiato totalmente la mia prospettiva sulla vita. È cambiata anche la persona che volevo diventare”.

Emme e Maximilian, chi sono i figli gemelli di Jennifer Lopez/ “Sono i miei partner di duetto…”

JENNIFER LOPEZ, IL LEGAME CON MAMMA GUADALUPE

Nell’album c’è anche sua madre, perché Jennifer Lopez parla dei sacrifici che fanno le mamme, ciò a cui devono rinunciare per i figli. “Mia madre aveva molti obiettivi, ma non è riuscita a realizzarli. È stato un atto d’amore da parte sua. Ha fatto il contrario di quello che ho fatto io. Ci ha convinti che potevamo fare quello che volevamo. Ha avuto tre figlie e le ha cresciute dicendo che potevamo diventare anche presidente degli Stati Uniti e che potevamo essere indipendenti, cose diverse rispetto a quelle che venivano dette a lei”, racconta la popstar a proposito di mamma Guadalupe. Una figura che l’ha ispirata, anche a livello artistico: “Ci faceva ascoltare col giradischi le sue canzoni preferite. La musica per lei era molto importante. Mi ha trasmesso anche l’amore per il ballo”, aggiunge a Verissimo.

Marc Anthony, Cris Judd, Ojani Noa, Puff Daddy, ex Jennifer Lopez/ "E' innamorata dell’amore"

IL PREZZO DEL SUCCESSO SECONDO JENNIFER LOPEZ

Ma Jennifer Lopez a Verissimo parla anche del prezzo da pagare per il successo: “Quello che ho sacrificato è il tempo, quello con le persone che amo. Ho perso momenti, le piccole cose quotidiane. Quando lavori a certi livelli hai tante responsabilità, non puoi stare sempre con la tua famiglia. Ho sacrificato un po’ di cose per un mio obiettivo superiore nella vita”. Ma ci sono anche i pro, oltre ai contro: “Ho la possibilità di parlare al mondo, mettendoci cuore e anima. Amo quello che faccio e non lo cambierei. Sono orgogliosa di molte cose, di aver organizzato la mia vita in funzione della mia carriera e di fare quello che amo”. Infine, Jennifer Lopez sostiene di non sentire il peso di essere considerata un modello e un punto di riferimento: “Non mi sento questo peso sulle spalle, ma capisco che le persone che mi seguono mi considerino un esempio. Voglio essere una persona responsabile, quindi non è un peso per me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA