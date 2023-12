Jennifer Lopez: “Io e Ben Affleck soffriamo di disturbo da stress post-traumatico”/ La rivelazione choc

Jennifer Lopez e Ben Affleck soffrono di disturbo post-traumatico legato alla loro prima volta insieme

L’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha sicuramente resistito alla prova del tempo. I millennial ricorderanno sicuramente la loro ‘prima’ relazione, risalente a 20 anni fa. Una storia che, quando finì, scatenò la tristezza di moltissimi fan, che negli anni hanno poi continuato a sperare in un loro ritorno di fiamma. Ben e Jennifer non solo sono tornati insieme, ma si sono anche sposati. Eppure la cantautrice, in una nuova intervista rilasciata a Variety, ha dichiarato che lei e suo marito “soffriamo di disturbo da stress post-traumatico” legato alla loro prima volta insieme anni fa.

Il riferimento è all’intenso controllo mediatico a cui erano sottoposti durante i primi anni 2000 e alla paura che il problema possa tornare anche ora che sono tornati insieme.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Adesso siamo più saggi di anni fa”

C’è però di diverso da allora proprio gli anni passati e una maturità diversa per le due star. “Ma adesso siamo più vecchi. Siamo più saggi”, ha detto infatti Jennifer nel corso dell’intervista rilasciata a Variety. “Sappiamo anche cosa è importante, cosa è veramente importante nella vita, e non è tanto quello che pensano gli altri. Si tratta di essere fedele a chi sei.” ha aggiunto la cantante.

“Come artisti, credo che sia necessario seguire il nostro cuore. – ha continuato Jennifer Lopez – E così ho fatto: sto seguendo il mio cuore, facendo qualcosa che forse non tutti pensavano fosse una buona idea. Eppure sentivo che dovevo farlo”, ha concluso l’artista. Lopez intanto si prepara a pubblicare il suo prossimo album, This Is Me… Now , che uscirà il 16 febbraio, come seguito del suo disco This Is Me… Then.











