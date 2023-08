Jennifer Lopez: la vacanza a Capri é un live improvvisato/ Canta Gloria Gaynor e Massimo Ranieri: le reazioni

Jennifer Lopez torna a Capri: la vacanza estiva della popstar é made in Italy

Jennifer Lopez torna in Italia e in grande stile, regalando un live inaspettato nel cuore della suggestiva bellezza naturale di Capri. Reduce dal compimento dei suoi 54 anni, la popstar portoricana, tra le artiste di fama internazionale più sexy che la storia dello showbiz ricordi, torna a infiammare le vibes vacanziere nell’isola di Capri, tra le mete turistiche più ambite nel periodo tipico delle vacanze estive, su scala globale.

Gerry Cardinale al compleanno di Jennifer Lopez/ Video, perchè il presidente Milan era alla festa?

Al fine di concedersi del sano relax in Italia, Jennifer Lopez ha optato per una vacanza estiva nell’iconica Costiera Amalfitana. La latin-pop performer é approdata nuovamente a Capri, come é ormai sua consuetudine annuale, nel cuore dell’estate, per poi recarsi al rinomato locale a cui lei si sente particolarmente legata.

Amici, Giuseppe Giofré paparazzato con Jennifer Lopez/ Cosa cambia dopo la lite

Ebbene sí, J.Lo é tornata a fare visita all’Anema e Core, per l’accoglienza calorosa ricevuta negli anni e il folclore che contraddistinguono il rinomato locale d’attrattiva turistica. E, nel mezzo della sua ospitata-evento in cui ha sfoggiato le grazie del suo curvy-body in un abito silver scintillante, Jennifer Lopez ha sorpreso i commensali in tutto il suo carismo. La popstar si é così lasciata andare all’entertainment improvvisato, in un Medley di successi esplosivo di brani celebri, come “I Will Survive” di Gloria Gaynor e la canzone nel repertorio della musica di Napoli “‘O surdato ‘nnammurato” di Massimo Ranieri, passando per il suo latin pop sulle note del vecchio e glorioso tormentone, Let’s get loud.

Jennifer Lopez gelosa di Jennifer Garner?/ Regole ferree per Ben Affleck: "A casa subito dopo le riprese"

Web diviso sull’approdo di Jennifer Lopez a Capri: le reaction

Un momento particolarmente caliente, le cui immagini sono virali in queste ore nel web, in un video dell’evento condiviso dal blog Whoopse, via Instagram. E com’era prevedibile che accadesse, non manca un tripudio di reaction del popolo del web, diviso tra le opinioni più disparate a margine dell’approdo del cuore latino di fama global a Capri: “Una diva”, “Spettacolare”, si legge tra i commenti social, “Dov’é il marito Ben Affleck?”. Tra gli altri commenti, poi, si legge ancora: “Ma é la D’Urso?”; “Un po’ stonatella o sbaglio?”.

Intanto, la regina del pop Britney Spears dice addio al botox…











© RIPRODUZIONE RISERVATA