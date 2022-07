Jennifer Lopez, “mi sono sentita paralizzata”/ Attacchi di panico a inizio carriera

Jennifer Lopez ha sofferto di attacchi di panico: le confessioni della popstar

Jennifer Lopez ha aperto il suo cuore con confessioni intime sul suo passato, segnato da problemi di salute mentale quando era ancora ventenne. Attraverso la sua newsletter On the JLO, la popstar americana ha ricordato quando agli inizi della carriera svolgeva innumerevoli attività di lavoro, arrivando addirittura a dormire 3 o 5 ore a notte. “C’è stato un periodo nella mia vita in cui stavo sul set tutto il giorno e in studio tutta la notte, poi viaggiavo e giravo video nei fine settimana” ha raccontato, definendosi “invincibile” come molti ragazzi si sentono di essere a quell’età.

Fino a quando non ha realizzato di aver esagerato con i carichi di lavoro, arrivando ad avere problemi di salute mentale e addirittura attacchi di panico: “Un giorno lo stress accumulato, insieme alle notti insonni, mi hanno sopraffatta e all’improvviso mi sono sentita fisicamente “paralizzata”. I sintomi hanno iniziato a spaventarmi molto. Oggi so che era un tipico attacco di panico causato dalla stanchezza eccessiva, all’epoca però non avevo idea di cosa fosse“.

Jennifer Lopez ora in armonia con se stessa: “Oggi mi rendo conto di…“

Jennifer Lopez è arrivata addirittura a definirsi “pazza” per quei sintomi fisici inspiegabili. Sino a quando un dottore l’ha tranquillizzata, spiegandole che avrebbe dovuto aumentare le ore di sonno a notte, eliminare la caffeina e allenarsi con costanza: gli unici rimedi per proseguire la sua strada verso il successo senza che venisse meno la sua salute fisica e soprattutto mentale. La popstar americana ha così deciso di regolare il proprio ritmo quotidiano come consigliato dal suo medico, alternando ore di intensa attività a ore di necessario riposo.

Ora J-Lo ha ritrovato un perfetto equilibrio tra corpo e mente e si dice consapevole dell’importanza di ascoltare sia l’uno che l’altra, al fine di vivere in salute ed armonia con se stessi: “Solo oggi mi rendo conto di quanto gravi sarebbero potute essere le conseguenze, se avessi continuato a ignorare i segnali del mio corpo e della mia mente per mantenersi in salute“.











