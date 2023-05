Jennifer Lopez preoccupata per i figli/ “Io gli ho causato tutto questo..”

Jennifer Lopez svela il suo dolore più grande: la verità sui figli avuti con Marc Anthony

Jennifer Lopez teme di essere la causa del male che vedrebbe in pericolo i figli gemelli avuti dall’amore con Marc Anthony. O almeno questo é stando alla rivelazione che la latin popstar registra in una nuova intervista rilasciata ad Audacy, che é ripresa sul portale web di Mediaset infinity.

La lovestory della cantante sudamericana con Marc Anthony ha inizio nel 2004, anno in cui i due convolavano a nozze, fino alla rottura tra i consorti vip, datata 2011. Un amore che ha dato come frutti, non solo un’armata di fedeli fan moltiplicatasi nel corso degli anni in tutto il globo, per le due amate latin popstar. Dalla lovestory nascono anche Emme e Max, i gemelli venuti alla luce il 22 febbraio 2008 a New York.

“Penso che essere figlio di genitori famosi non sia qualcosa che molte persone possono capire -fa sapere la bella e brava Jennifer Lopez, un’artista poliedrica dalla fama internazionale che oggi teme di rappresentare un peso nella crescita dei figli avuti dall’ex storico- e mi dispiace per questo perché non l’hanno scelto loro”.

Le dichiarazioni choc di Jennifer Lopez: i figli della popstar sono in pericolo?

Insomma, ben al di là dei luoghi comuni che darebbero le star e i figli d’arte (in Italia si annovera nella categoria, LDA) come dei soli privilegiati, esiste anche un’altra faccia della medaglia del successo e la fama, per le “vip family”.

Ed é in particolare il rischio che i gemelli possano rivelarsi a più riprese vittime di inimicizie e bullismo, dettati dalla gelosia nutrita dagli haters sullo status di “vip” che beneficia la famiglia, a preoccupare di più Jennifer Lopez: “Non li vedono per quello che sono, e penso che sia difficile accettare questa cosa -aggiunge la popstar, alludendo agli amati figli al pensiero che loro siano in pericolo -. Mi piacerebbe essere in grado di proteggerli”. “Credo sia molto difficile per loro crescere ed essere se stessi venendo giudicati da persone che non conoscono nemmeno – rimarca poi l’ex storica di Marc Anthony -. Sanno che c’è una lente di ingrandimento su di loro”.

Dal suo canto, la popstar non nasconde neanche di sentirsi in qualche modo causa del male dei suoi figli, che potrebbe arrecare conseguenze, anche gravi, ai danni dei gemelli: “Io gli ho causato tutto questo, da qui nascono i sensi di colpa nelle mamme. Per quello che facciamo, per quello che portiamo nelle loro vite”.











