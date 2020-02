JENNIFER LOPEZ/ Protagonista dell’halftime show insieme a Shakira (Super Bowl 2020)

Manca poco all’inizio della 54esima edizione del Super Bowl, uno degli eventi sportivi e di costume più attesi dell’anno (dagli americani e non solo). La finale tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers andrà in onda in chiaro anche in Italia, precisamente sul canale 20 del digitale terrestre. Riflettori puntati sull’Hard Rock Stadium di Miami anche per le esibizioni di Shakira e Jennifer Lopez, che insieme canteranno i loro più grandi successi tra il secondo e il terzo tempo di gioco. Come da tradizione, infatti, l’halftime sarà allietato da un breve concerto delle pop star americane più in vista. A Demi Lovato il compito di inaugurare la serata, intonando l’inno nazionale che scalda da sempre scalda i cuori degli spettatori d’Oltreoceano. Previsto inoltre un omaggio al cestista belga Kobe Bryant, scomparso la settimana scorsa durante un volo in elicottero insieme alla figlia Gianna Maria. Le stesse Shakira e JLo hanno parlato in conferenza stampa del loro desiderio di ricordare il grande sportivo, in quanto il Super Bowl è uno di quegli eventi che mira a unificare a prescindere dallo sport che si pratica e dal colore della pelle.

Jennifer Lopez in Ricomincio da me

Ma non c’è solo il Super Bowl, tra gli eventi che vedranno impegnata Jennifer Lopez nel breve periodo. La cantante, infatti, è tornata a recitare in una commedia romantica, Ricomincio da me, e attualmente è alle prese con la promozione del film. Nella pellicola, uscita il 24 gennaio, JLo è Maya, quarantenne fidanzata con Milo Ventimiglia e assistente manager di un grande negozio del Queens. Maya è una che si è fatta da sola, escludendo dal suo curriculum persino gli studi. Per questo motivo, quando si tratta di ottenere una promozione, viene battuta dal suo collega laureato. Maya somiglia un po’ all’attrice che la interpreta: anche Jennifer, infatti, si è fatta strada da sola, dal Bronx fino ai grattacieli di Manhattan. “Siamo entrambe newyorkesi, condividiamo la stessa sensibilità, siamo cresciute in modo simile”, ha dichiarato la Lopez in un’intervista a Vanity Fair. “Se non fossi diventata cantante e attrice, forse sarei anch’io commessa in un negozio. Maya vuole di più dalla vita, come l’ho voluto io. È ambiziosa, è stata calpestata, ma non molla”.

Jennifer Lopez, dal Bronx a New York

A suo dire, lei non ha mai corso il rischio di dimenticarsi da dove veniva. Jennifer Lopez sostiene di aver tenuto i piedi ben saldi per terra: “Forse succede ad altri, non a me. Fino ai 23 anni ho vissuto nel Bronx, e ancora mi sento di appartenere a quel mondo, non è qualcosa che ho accantonato come un ricordo lontano. Quelle sono le mie radici e hanno formato ciò che sono oggi”. È prosegue col descriverlo: “All’epoca il mio quartiere era un vero crogiolo culturale fatto di musica di tutti i tipi – salsa, hip hop, pop – e di gente diversissima. Si cresceva in strada, e quando cresci in strada cresci con una frenesia diversa, che ti porti dentro tutta la vita”. Ed ecco anche spiegato il suo peculiare estro artistico.



