Jennifer Lopez regina a Capri/ Tra i presenti al live benefico, Elisabetta Gregoraci

Jennifer Lopez supportata dai vip: il live evento benefico

E’ considerata una tra le più influenti latin-popstar su scala globale e in queste ore Jennifer Lopez torna a catalizzare l’attenzione mediatica per l’ultimo evento benefico che l’ha vista protagonista a Capri, in un succinto e sexy body, griffato Roberto Cavalli. Si parla di una serata che ha visto impegnate alla produzione almeno una cinquantina di persone, ballerini professionisti inclusi, e che è stata organizzata da Unicef in partnership con il brand di lusso, LuisaViaRoma, nella Certosa di San Giacomo.

In tutto hanno preso parte all’evento, tra i supporters di J.LO, 950 presenti, tra cui Casey Affleck, fratello minore del marito della cantante, Ben Affleck, il quale è risultato assente alla serata per degli eventi di lavoro che lo hanno tenuto impegnato a Los Angeles.

Molte sono le celebrities che hanno voluto sostenere il nuovo live show della star dalle origini portoricane, volto alla beneficenza, tra i quali emergono in particolare Jared Leto, Leonardo di Caprio, Jamie Foxx a Spike Lee, e anche Vaness Hudgens a Sofia Carson. Tra le special-guest ospitate all’evento si sono presentati tra gli altri anche gli ormai ex coniugi, sempre affiatatissimi, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Sempre tra i volti del jet-set made in Italy, all’evento made in Capri non sono mancati neanche Enrico Papi, Caterina Balivo, Diletta Leotta, e le webstar Giulia De Lellis e Marco Fantini.

J.LO infiamma il palco di Capri

Per il concerto benefico, J.LO ha eseguito un mini-live di 30 minuti circa con il suo inconfondibile carisma e la sua energia da leonessa da palco, la cui set-list si è composta di 4 hit della latin-popstar (If you had my love, Waiting for tonight, Dance again e Get on the floor) e in più un medley di tributo ad artiste storiche e iconiche, quali Diana Ross, Donna Summer, Chaka Khan e Gloria Gaynor.

Per ciò che concerne la cospicua somma incassata con il live di Capri, per la destinazione benefica in aiuto ai bambini più bisognosi, i

posti in prima fila sono stati venduti a 25mila euro. I tavoli previsti per 10 e 12 persone, costavano dai 75.000 ai 250.000 euro. A conti fatti, con le cinque edizioni passate del galà è stata raccolta una cifra che si aggira attorno ai 12 milioni di euro.

