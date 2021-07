Jennifer Lopez, video “Cambia el Paso”/ Super sexy a 51 anni per la nuova hit estiva

E’ uscito su Youtube il video ufficiale di “Cambia el Paso“, il nuovo singolo di Jennifer Lopez che conta la collaborazione di Rauw Alejandro. Attualmente è al numero 23 delle tendenze musicali e ha raggiunto oltre sette milioni di visualizzazioni. L’attitudine sexy della cantante è ancora presente anche oggi a pochi giorni dai suoi cinquantadue anni, le riprese la vedono camminare e ballare per la strade di Miami Beach in costume e shorts al ritmo latino della sua hit estiva.

Un vero e proprio omaggio alla sua sensualità, immutata da quel primo videoclip pubblicato nel 1999 per “If You Had My Love” che le ha permesso di sfondare nel panorama musicale mondiale. Dopo pochi giorni dall’uscita del video di Cambia el Paso, Jennifer Lopez ha postato sui social un filmato che la vede alle prese con le prove della coreografia creata a posta: “Proviamo in qualsiasi momento, in ogni posto. Quella sera dovevo lavorare in studio di registrazione ma il giorno dopo avevo il riprese del video, quindi ho incontrato Sienna Lalau lì e abbiamo spostato alcuni divani per farlo proprio sul tappeto. La gente a volte pensa che io sia pazza ma volevo che fosse perfetto“.

Jennifer Lopez e Rauw Alejandro: il duo inedito

“Cambia el Paso” segna la prima collaborazione tra Jennifer Lopez e Rauw Alejandro. Lui è un cantante portoricano classe 1993 che ha avviato la sua carriera musicale nel 2014, due anni dopo ha pubblicato il suo primo album “Punto de equilibrio” mentre nel 2020 ha ottenuto la certificazione d’oro per “Afrodisiaco” uscito per Sony Latin. Oggi ha alle spalle quattro progetti discografici e numerosi singoli, uno dei più recenti è “Baila Conmigo” contenuto nel secondo Ep di Selena Gomez. Questo pezzo ha ricevuto il doppio disco di platino in Spagna ed il premio come miglior collaborazione agli MTV Millennial Awards del 2021.

Intanto Jennifer Lopez continua la sua attività artistica dividendosi fra tv, cinema e musica. Nel 2022, per esempio, la vedremo interpretare una popstar nel film “Marry Me” di Kat Coiro, nel cast ci sarà anche il cantautore colombiano Maluma. Ma non solo, vestirà per la prima volta i panni di un’eroina in “Atlas“, prossimo film di fantascienza/azione targato Netflix.





