Jennifer Lopez/ “Vorrei vivere in Italia, sogno una vita tranquilla e semplice”

Jennifer Lopez sogna di vivere in Italia. No, non è una boutade detta in un momento di euforia, ma un vero e proprio desiderio che la stessa star mondiale ha svelato ai microfoni di Vanity Fair. Parlando con il noto mensile di moda J.Lo ha infatti specificato: “Mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia”. La cantante di origini portoricane ha sottolineato di desiderare una vita tranquilla e semplice, lontano dai riflettori e dal caos di Los Angeles: “Trovare un’altra vita che sia un po’ più semplice e organica – ha aggiunto la Lopez – dove vado in bici, compro del pane, lo metto nel cestino, poi vado a casa e ci metto la marmellata, e poi mangio e inizio a dipingere oppure mi siedo su una sedia a dondolo da cui godere di una bellissima vista di un ulivo o di una quercia che potrei annusare”.

JENNIFER LOPEZ E LA RECITAZIONE: “IL MIO PIU’ GRANDE AMORE”

La Lopez ha poi raccontato di amare la musica e la danza, anche se la recitazione resta il suo primo grande amore: “La danza e la musica sono i miei primi amori – ha spiegato – ma recitare è l’amore della mia vita”. Recentemente abbiamo visto la cantante americana nelle sale cinematografica con la pellicola “Hustler”, recitazione che però è stata snobbata dall’Academy, che ha deciso infatti di non premiare la Lopez con la candidatura ai prossimi Oscar. “Una volta che ho iniziato a recitare, ho capito – ha proseguito J. Lo. – che era quello che avevo sempre voluto fare. Era questo o niente, non c’erano altre opzioni, perché è proprio quello che amo fare”. Chissà che a breve non vedremo la popstar in Italia, magari in Toscana, dove tra l’altro hanno già residenza Bocelli e Sting, oppure sul lago di Como, dove è nota la presenza dell’attore George Clooney, o infine, nella splendida Sardegna, meta estiva di turisti da ogni angolo della terra.

