Jennifer Misner, ex moglie Dustin Diamond/ Un grande amore, l’aborto e la separazione

L’attore Dustin Diamond e la ex moglie Jennifer Misner sono stati insieme per anni e hanno vissuto molti alti e bassi. L’attore di “Bayside School” è morto lunedì 1 febbraio 2021 a causa di un carcinoma, che lo ha portato via in poche settimane. Dustin Diamond e Jennifer Misner si sono incontrati per la prima volta mentre l’attore era in tour in Pennsylvania e si sono frequentati per molti anni. Nel 2004 Dustin e Jennifer hanno rivelato di aver subito un aborto spontaneo a seguito di una gravidanza extrauterina, secondo il The Sun, che li ha portati a fondare la Dustin Diamond Foundation. La coppia si è sposata nel 2009. In un’intervista dal 2012 a CityTv, Dustin Diamond aveva parlato della sua vita coniugale e mostrando la fede al dito aveva detto: “Moglie felice, vita felice”. Aveva parlato anche del suo desiderio di avere figli: “Ho 35 anni, devo avere figli. Quando mio padre aveva l’età che ho io adesso, io ne avevo 13. Sono rimasto indietro”.

Jennifer Misner, ex moglie dell’attore Dustin Diamond

Secondo numerose fonti Dustin Diamond e la ex moglie Jennifer Misner si sono separati nel 2013, senza mai rendere noti i motivi del loro allontanamento. La ex moglie di Dustin Diamond è una persona molto riservata, lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Pare che dopo la separazione, Jennifer si sia trasferita in Pennsylvania, dove vie ancora oggi. Secondo il suo profilo LinkedIn lavora come direttore delle vendite e del marketing in un hotel. Dopo la separazione dalla moglie, Dustin Diamond ha avuto una relazione con Amanda Schutz dal 2014. I due sono anche stati coinvolti in una rissa in un bar in Wisconsin.



