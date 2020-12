Jennifer/ Su Rete 4 il film con Howard Duff (oggi, 16 dicembre 2020)

Jennifer andrà in onda su Rete 4 alle ore 16.40 di oggi, 16 dicembre, ed è stato diretto nel 1953 da Joel Newton. Il soggetto della storia è tratto da un racconto pubblicato sul Cosmopolitan nel 1949 da Virginia Myers. I protagonisti principali della storia furono interpretati da Ida Lupino ed Howard Duff che in seguito, proprio l’anno dopo, lavorarono insieme in un altro film di Don Siegel. La sceneggiatura è stata scritta da Bernard Girard e Richard Dorso, con Berman Swarttz come produttore mentre alla fotografia e montaggio ci sono James Wong Howe e Everett Douglas. Il film è stato infine impreziosito dalle musiche di Ernest Gold e dalle interpretazioni, oltre che dei due attori protagonisti, di Mary Shipp, Robert Nichols, Ned Glass e Kitty McHugh.

Jennifer, la trama del film

La storia di Jennifer ha inizio quando la giovane Agnes Langley va ad un colloquio di lavoro in una grande villa del Sud California appartenente alla famiglia Gale. Qua viene assunta come governante della abitazione vuota, visto che la proprietaria vive altrove e ha lasciato a gestire la villa solo a lei e ad un giardiniere in vista dei lavori di manutenzione prima della vendita. Agnes scopre, durante la sua permanenza che prima di lei una ragazza di nome Jennifer, cugina della padrona, ha lavorato al suo posto e che ora non si hanno più sue notizie. La ragazza scomparsa dall’oggi al domani a quanto pare risultava anche essere molto misteriosa e si teneva alla larga da chiunque. Agnes trova nella casa un suo diario e anche degli altri segni lasciati da lei che iniziano a suggestionarla e iniziare a pensare di non essere poi sola in casa.

A rassicurarla però c’è Jim Hollis, un proprietario di drogheria della zona, uomo fidato della signora Gale che si innamora della ragazza e tenta di conquistarla in ogni modo. Allo stesso tempo però anche un dipendente chiamato per sistemare delle cose nella villa si innamora di Agnes anche se continua a raccontarle tante delle dicerie sulla scomparsa di Jennifer. Che fine avrà fatto la ragazza? E chi riuscirà ad ottenere il cuore della bella Agnes?



