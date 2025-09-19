Jenny Berggren from Ace of Base, chi è: la cantante ha cominciato a cantare nel gruppo pop svedese, ottenendo una popolarità incredibile

Conosciuta come Jenny Berggren o come Jenny from Ace of Base, la cantante svedese classe 1972 è un mezzo-soprano. Nata a Göteborg, in Svezia, era la più piccola di tre fratelli. Fin da bambina Jenny Berggren ha cominciato a prendere lezioni di musica, così come i suoi fratelli. La sua passione per il canto, invece, è nata grazie al coro della chiesa, dove si esibiva con sua sorella. L’artista ha cominciato la sua carriera proprio nella band degli Ace of Base, gruppo pop nato nel 1987. Più avanti Jenny, più o meno dal 1995, ha cominciato anche la sua carriera da solista, scrivendo le prime canzoni e iniziando a cantare sola. Soltanto nel 2010, però, è arrivato l’album di debutto, My Story.

Ancora oggi, Jenny Berggren continua a vivere a Göteborg, insieme al marito, che ha sposato nel 2004. L’uomo è il suo fidanzato storico, Jakob Petren, un pianista svedese con il quale ha avuto due figli, un maschio e una femmina.

Jenny Berggren, chi è: il successo con “All that she wants”

Jenny Berggren, anche conosciuta come Jenny from Ace of Base, ha ottenuto uno straordinario successo con la hit “All that she wants”, singolo del gruppo pop svedese Ace of Base, fondato da lei nel 1987. La hit risale al 1992 e da quel momento il suo successo non ha smesso di arrestarsi. Il successo fu davvero mondiale, ottenendo dischi d’oro in Danimarca, Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna. E, addirittura, ottenne il disco di platino negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Italia.

