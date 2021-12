Jenny Cantarero, killer si sarebbe suicidato/ Corpo in un casolare: attese conferme

Jenny Cantarero, la 27enne madre di una figlia di 4 anni morta a Misterbianco (in provincia di Catania) dopo essere stata assassinata con tre colpi di arma da fuoco, due dei quali esplosi al volto e uno all’altezza del fianco, è stata ricordata oggi a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno. Il racconto si è aperto con una notizia dell’ultim’ora: si sarebbe suicidato l’assassino della ragazza, che, stando a quanto ricostruito nelle scorse ore dagli inquirenti, sarebbe un 30enne dipendente di una sala slot e che sarebbe anche sposato.

Queste sono state le frasi pronunciate in diretta da Maurizio Licordari, inviato del programma di Eleonora Daniele: “Il cadavere di un uomo è stato ritrovato e sarebbe proprio quello del presunto killer di Jenny. Si ricercava da venerdì. I militari dell’Arma hanno lavorato in questi giorni cercando l’assassino vivo, ma c’era comunque l’ipotesi che lui si fosse tolto la vita, che ora pare essersi concretizzata. Il luogo del ritrovamento è ubicato a circa 20 minuti di distanza dal luogo in cui è stata ritrovata Jenny. Si è cercato ovunque, ma il corpo era in un casolare, nell’area di villaggio di Campo di Mare”.

JENNY CANTARERO, KILLER MORTO SUICIDA? FAMILIARI SUL LUOGO PER IL RICONOSCIMENTO

In seguito, il giornalista di “Storie Italiane” è giunto sul luogo del ritrovamento del cadavere del presunto killer di Jenny Cantarero, impiegata presso un panificio di Misterbianco, nel Catanese, ma il collegamento è risultato difficile, in quanto erano presenti i parenti del defunto, chiamati dalle autorità per le procedure consuete di riconoscimento della salma. La loro reazione di fronte alle telecamere dei giornalisti (non solo della Rai) è stata rabbiosa, aspetto questo in parte comprensibile, in quanto l’emotività delle persone di fronte a casi di questo tipo vacilla (tanto che poi una congiunta dell’uomo è venuta a scusarsi con gli inviati, ndr).

Però, successivamente, stando a quanto asserito da Licordari (“l’hanno sentito anche gli altri colleghi qui presenti”, ha aggiunto), sarebbero state rivolte delle frasi ingiuriose nei confronti di Jenny Cantarero, comportamento stigmatizzato dalla presentatrice.



