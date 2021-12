Jenny Cantarero, morto suicida presunto killer Sebastiano Spampinato/ Autopsia…

Jenny Cantarero, la giovane 27enne, madre di una bambina di quattro anni, freddata venerdì sera da tre colpi d’arma da fuoco nella frazione di Lineri a Misterbianco (Catania), riceverà quest’oggi l’ultimo saluto. Ieri è stato trovato morto il presunto killer della giovane, Sebastiano Spampinato (30 anni), che si è tolto la vita in un casolare, pare sparandosi un proiettile in testa. In base a quanto ricostruito, l’uomo, con il quale la ragazza avrebbe avuto una relazione sentimentale, era un volto noto del tifo organizzato della compagine calcistica del Catania e sarebbe stato vicino a CasaPound.

I colleghi de “Il Fatto Quotidiano” rivelano che Spampinato era sposato ed era padre di due figli, rispettivamente di 12 e di 7 anni e nel 2006 aveva subìto il dramma della perdita del padre Lorenzo, assassinato a Torino. Pare inoltre avesse legami con ambienti criminali. Il suo corpo è stato rinvenuto in prossimità di un’abitazione del villaggio Campo di Mare, a pochi passi dall’oasi del Simeto, da un passante che si era recato sulla spiaggia per raccogliere telline.

JENNY CANTARERO, DISPOSTA L’AUTOPSIA SUL CADAVERE DI SPAMPINATO

A “Storie Italiane”, il giornalista Maurizio Licordari ha raccontato che ieri, al momento del riconoscimento di Spampinato da parte dei suoi cari, il dolore è stato comprensibilmente molto intenso. La sua relazione con Jenny Cantarero durava da tre anni ed è sempre stata burrascosa, fino a quando è sfociata nell’assassinio della ragazza e nel suicidio dell’uomo, presumibilmente avvenuto con la medesima arma da fuoco che ha esploso i colpi mortali all’indirizzo della giovane.

Come scrive “Il Fatto Quotidiano”, ieri verso mezzogiorno il cadavere di Spampinato è stato portato via a bordo di un carro funebre privato e adesso “la Procura, con il fascicolo affidato al magistrato Valentina Botti, ha disposto l’autopsia sul cadavere, che verrà eseguita nelle prossime ore e fornirà elementi utili a determinarne con certezza le cause della morte”. In sospeso anche il movente: perché Jenny Cantarero è stata uccisa?

