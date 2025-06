Jenny Guardiano e i ritocchi estetici dopo Temptation Island

In attesa di una nuova edizione di Temptation Island che prenderà il via giovedì 3 luglio, continuano a tenere banco le protagoniste delle ultime edizioni. Una delle coppie che ha fatto più discutere è sicuramente quella di Jenny Guardiano e Tony Renda che, dopo aver deciso di uscire insieme dal villaggio, si sono definitivamente lasciati. A colpire tutti è stata soprattutto Jenny che, dopo il programma, ha continuato ad essere molto seguita sui social dove diversi utenti hanno notato alcuni suoi cambiamenti.

L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, è cambiata nel corso del tempo e una tiktoker, in particolare, ha pubblicato un video in cui è possibile vedere tutti i suoi cambiamenti. Sempre bellissima, Jenny ha deciso di migliorarsi per stare meglio con se stessa.

Jenny Guardiano dopo Tony Renda

Jenny Guardiano continua a lavorare come estetista e a condividere momenti della sua vita sui social. Tornata single dopo la lunga storia vissuta con Tony Renda, Jenny condivide pochissimo della sua vita sentimentale e non si sa se, oggi, abbia o meno una nuova persona al suo fianco. A svelare qualcosina, tuttavia, è stata lei stessa pubblicando una foto sui social e scrivendo:

“Oggi mi sento bene. Non è una frase che dico spesso, ma è vera. E un po’ mi sorprende. È come se qualcosa dentro si fosse allineato… anche solo per un attimo. Non sarà sempre così, lo so. Ma voglio proteggere questa sensazione e tenerla stretta. E ammetto che da qualche giorno c’è una persona nuova che prova, con una delicatezza di altri tempi, a farsi spazio nella mia vita anche se io non so assolutamente che direzione prendere”, senza, tuttavia, svelare il nome della persona in questione.

