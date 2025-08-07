Dopo l'intervista di Tony Renda, Jenny Guardiano replica con un video su Tikl Tok usando parole durissime.
Jenny Guardiano non resta in silenzio e, dopo l’intervista rilasciata da Tony Renda a Fanpage, replica con un video pubblicato sul proprio profilo Tik tok. Sono parole durissime quelle che Jenny Guardiano rivolge all’ex fidanzato con cui la storia è finita ormai da tempo. Le strade dei due si sono ufficialmente separate e per mesi Jenny ha vissuto e lavorato all’estero. Nonostante l’uno non faccia più parte della vita dell’altra, tra frecciatine social e interviste, i due continuano a svelare nuovi dettagli sul loro rapporto.
“Sono sinceramente stanca di questa situazione. Siamo arrivati alla terza intervista in cui parli di me. Dici che sono cambiata, che sono diventata una delusione di donna. A volte, bisognerebbe avere le pa*le di essere uomo e dire: “Ho fatto pietà: l’ho lasciata nel giorno più brutto della sua vita, l’ho buttata fuori di casa, le ho fatto i sacchi dei vestiti, suo padre non c’era più e ho fatto bordello quel giorno, le ho fatto fare un incidente stradale e le ho detto che doveva morire come suo padre…”., comincia così il video di Jenny che poi continua nella sua versione.
Le parole di Jenny Guardiano contro Tony Renda
“Tu, che hai 45 anni, dovresti farti una famiglia e rapportarti con le donne della tua età e smettere di scrivere messaggi alle 17enni. Dovresti costruirti la tua eredità, una pensione dignitosa, svegliati e trovati un lavoro!”. Con queste parole, Jenny Guardiano sbotta contro Tony Renda con cui ha avuto una relazione che il pubblico ha conosciuto per la partecipazione a Temptation Island. “Jenny non è cambiata, come rilasci tu nelle interviste. Jenny ha ripreso la sua vita nelle mani e scusa se ad oggi mi sono rifatta una vita, ho girato il mondo, ho cambiato città, ho vissuto per mesi all’estero e ho trovato un lavoro. “Se ti vesti in quel modo ti violentano, se esci di casa ti fanno a pezzetti, se vai con la macchina fai un incidente stradale, quell’aereo cadrà, ti deruberanno“, ha aggiunto.
Il video, poi, si conclude così: Ho smesso di credere a queste stron*ate. Mi dispiace essere l’argomento principale della tua vita, si vede che non mi hai superata. Peccato! Io ho già fatto tante cose nella mia vita e mi farò anche quella famiglia che tanto mi merito, non ti preoccupare. Non mentire a te stesso, fai un percorso psicologico importante”.
@jenny_guardiano
CORRI A FARE UN “PERCORSO PSICOLOGICO IMPORTANTE”. 🏃 A volte basterebbe stare zitto e fare più bella figura. Bye 👋🏻