Dopo la prima puntata di Temptation Island 2025, la coppia più chiacchierata e che sta scatenando maggiore curiosità sui social è sicuramente quella di Sonia e Alessio, i due avvocati fidanzati da otto anni che, nel corso del primo appuntamento, hanno dato vita ai primi colpi di scena. Ignara dei veri sentimenti del fidanzato, Sonia è rimasta scioccata nell’ascoltare le parole di Alessio che, in uno dei primi sfoghi con le telecamere, ha svelato di avere tanti dubbi sulla propria relazione non sapendo se abbia mai amato Sonia. L’avvocato 39enne, inoltre, facendo riferimento alla proposta di matrimonio, ha ammesso di averla fatta unicamente per gratitudine.

Parole che hanno portato Sonia a chiedere il falò di confronto immediato e che hanno scatenato la reazione del pubblico che, sui social, si è scagliato contro Alessio. Quest’ultimo, inoltre, è finito anche nel mirino di Jenny Guardiano che l’ha paragonato al suo ex fidanzato Tony.

Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati alcuni dei protagonisti più discussi delle ultime edizioni di Temptation Island 2025. Nel villaggio, Jenny ha scoperto la doppia vita del fidanzato Tony che, anche con le tentatrici, si è lasciato andare ad importanti complimenti. Nonostante tutto, i due sono usciti insieme dal villaggio per poi lasciarsi dopo qualche mese.

Oggi, le vite di Jenny e di Tony sono completamente diverse: lui continua a vivere e a lavorare in Sicilia mentre lei ha deciso di cambiare tutto trasferendosi a Dubai. Dopo la prima puntata di Temptation Island 2025, tuttavia, Jenny ha lanciato una frecciatina all’ex fidanzato paragonandolo ad Alessio aggiungendo anche delle faccine che ridono. Un gesto che non è piaciuto a Lorenzo Pugnaloni che, sul proprio profilo Instagram, ha scritto critiche dure nei confronti di Genny.

