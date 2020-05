Jenny Watwood, Madre Natura Ciao Darwin 7/ Attenzione curve vertiginose…

Pubblicità

L’americana Jenny Watwood apre le danze di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, in onda questa sera in replica su Canale 5. La modella di Phoenix ha catalizzato tutte le attenzioni del pubblico maschile in questa puntata del 2016 e adesso si appresta ad ampliare ulteriormente il numero dei suoi seguaci. Dal 2016 in Italia, ha acquisito una certa fama per la sua partecipazione a Ciao Darwin, dove ha indossato i panni di Madre Natura, mosyrando curve da capogiro e guadagnando standing ovation più che meritate. Per il pubblico social è stata una delle modelle più belle del programma, come confermerebbero i servizi fotografici che la ritraggono in costume da bagno con un fisico invidiabile. Alta e slanciata, con un corpo allenato e i suoi occhi verdi, Jenny Watwood è una bellezza magnetica.

Pubblicità

Jenny Watwood, la moda e la bellezza vizi di famiglia

La passerella è nel dna di Jenny Watwood. In famiglia anche la sorella Cindy lavora come modella e la somiglianza tra le due è davvero notevole. Entrambe hanno un fisico allenato e scolpito, ma anche labbra carnose, zigomi pronunciati, capelli scuri e bellissimi occhi chiari. Il profilo instagram di Jenny è letteralmente preso d’assalto dai tanti fan in giro per il mondo, che le riconoscono grande sensualità e molta creatività negli scatti postati sui social. Tra foto di tutti i giorni e servizi fotografici, Jenny Watwood mantiene un legame stabile coi suoi fan e questa sera, molto probabilmente, saranno in tanti a rivederla all’opera nella replica di Ciao Darwin.

Jenny Watwood: il debutto a Ciao Darwin come Madre Natura

Quando Jenny Watwood ha debuttato in tv era il 18 marzo 2016. Quella che rivedremo questa sera su Canale 5, infatti, non è altro che una replica della puntata di Ciao Darwin, anche se il ricordo dei fan è ancora vivo. Nei panni di Madre Natura la modella americana ha stregato tutti, catalizzando su di sé l’attenzione del grande pubblico con movenze e costumi sexy. Nella replica sono molteplici le standing ovation del pubblico, accompagnate da sguardi indiscreti e desideranti, soprattutto da parte del pubblico maschile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA