Forse non tutti sanno che Jeremias Rodriguez, il fratello di Cecilia e Belen, ha dovuto fare i conti con disturbi alimentari in passato...

Jeremias Rodriguez tra tv e passato buio: “Non voglio più essere quello di un tempo”

Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi, Jeremias, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, non si è fatto mancare nulla in questi anni. La tv gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, facendosi apprezzare e talvolta criticare per il suo carattere spigoloso ma comunque genuino. Quel che forse non tutti sanno che il ragazzo “nasconde” un passato buio, segnato da disagi personali molto profondi e problemi alimentari.

Proprio nella casa del Grande Fratello, qualche anno fa, raccontò alcuni episodi spiacevoli vissuti all’età di vent’anni, quando spesso finiva per chiudersi nella sua stanza per mangiare qualsiasi cosa, senza alcun tipo di freno. Stando al suo racconto aveva sfiorato i 115 chili di peso. “Per me è importante non tornare più come ero una volta”, aveva confidato ad un altro concorrente.

“Sono stato ciccione ciccione, pesavo 114 chili. Ventisei chili in più, fino ai vent’anni. Poi ho iniziato a uscire di casa e ho cambiato un po’ le cose. Io mangiavo per farmi del male. Mangiavo tutto il tempo, senza limiti”, il racconto choc del fratello di Cecilia Rodirguez. Oggi, ovviamente, Jeremias è in ottima forma e gode di buona salute, ma non dimentica i momenti difficili e soprattutto chi gli è rimasto affianco in quel periodo complicato.

A rendere più amari quei ricordi il fatto che anche un caro amico di Jeremias era alle prese con gli stessi problemi. Anziché aiutarsi, a loro malgrado, si facevano del male. “Lo facevamo insieme, mangiare fino a scoppiare, mangiavamo un chilo di gelato come se nulla fosse. Questa situazione è durata per un sacco di tempo”, il ricordo choc di Jeremias.